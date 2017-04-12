Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/04/2017 11:37

Tekstil fabrikasÄ±nda patlama kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verildi

tekirdag patlama

TekirdaÄŸ'da bulunan tekstil fabrikasÄ±nda patlama yaÅŸanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± oluÅŸtu. BÃ¶lgede yayÄ±lan gaz nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ± alarm veriliyor

TekirdaÄŸ'Ä±n Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasÄ±nda patlama yaÅŸandÄ±. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± oldu. Dumandan etkilenen 40 iÅŸçi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bölgeye itfaiye, polis ve saglÄ±k ekipleri sevkedildi.Öte yandan havaya yayÄ±lan gaz nedeniyle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verildiAFAD ekiplerinin müdahale ettiÄŸi olayda itfaiye ekipleri emniyet görevlileri fabrikanÄ±n bulunduÄŸu sokaÄŸÄ± çember altÄ±na alÄ±rken organize bölge müdürlüÄŸünde iÅŸe giden bir çok fabrika iÅŸçilerini tahliye ederek evlerine geri gönderdi.

 

 

 

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