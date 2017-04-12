DiyarbakÄ±r patlamasÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re DiyarbakÄ±r'da yaÅŸanan patlamayla ilgili yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden, BaÄŸlar ilçesindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ek binasÄ±na bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan 30 metre kazÄ±lan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerçekleÅŸtirildiÄŸi, bildirildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada "SaldÄ±rÄ± ile ilgili yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 177 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±" denildi.

BAKAN SOYLU: TERÖR SALDIRISI

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde Emniyet MüdürlüÄŸü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Åžubesi'nin bulunduÄŸu, daha önce bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirilen bölgede dün sabah yeniden patlama meydana gelen patlamayla ilgili Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açÄ±klama geldi. Soylu, patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan açÄ±lan tünel ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Soylu, "Yerin altÄ±nÄ± açÄ±p bomba yerleÅŸtirmiÅŸler" dedi.