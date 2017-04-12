Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/04/2017 13:54

Ä°zmir'de tren hattÄ± iÃ§in yapÄ±lan bomba ihbarÄ± nedeniyle yolcular tahliye edildi

izmir bomba paniÄŸi

Ä°zmir'de AliaÄŸa-CumaovasÄ± tren hattÄ± iÃ§in bomba ihbarÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yolcular jandarma tarafÄ±ndan trenden tahliye edildi. SÃ¶z edilen paketin bomba olmamasÄ±nÄ±n Ã¼zerine seferler devam etmeye baÅŸladÄ±

Ä°zmir'de banliyö tren hattÄ± için bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan ihbar üzerine AliaÄŸa-CumaovasÄ± seferini yapan ÅŸehir için banliyo treni, TorbalÄ± ilçesinde durdurularak boÅŸaltÄ±ldÄ±. Olay yerine bomba imha uzmanlarÄ± sevk edildi. Uzman köpekler de tren içerisinde arama yaptÄ±. Yolcular bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, ekipler titiz bir ÅŸekilde paketi gözlemledi. Özel kÄ±yafetlerle pakete yaklaÅŸan bomba imha uzmanÄ±, paketin yumurta kolisi olduÄŸunu gördü. KÄ±sa süreli yaÅŸanan paniÄŸin ardÄ±ndan pakette bomba olmamasÄ± herkese rahat bir nefes aldÄ±rdÄ±. Seferler 1 buçuk saatin ardÄ±ndan yeniden baÅŸladÄ±.

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