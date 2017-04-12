DiyarbakÄ±r patlamasÄ±nÄ± o terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi

DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 2 sivil personelin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ patlamayÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼stlendi

Ä°ki buçuk ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lan DiyarbakÄ±r patlamasÄ±yla ilgili Reuters, saldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n üstlendiÄŸini son dakika olarak duyurdu. Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele birimlerinin bulunduÄŸu binaya tünel kazarak yerleÅŸtirilen yaklaÅŸÄ±k bir ton bomba, dün sabah saatlerinde infilak etmiÅŸti. Biri polisin ÅŸehit olduÄŸu, iki sivilin can verdiÄŸi patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu bugün Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu duyurmuÅŸtu.