Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/04/2017 15:33

DiyarbakÄ±r patlamasÄ±nÄ± o terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi

diyarbakÄ±r patlama

DiyarbakÄ±r'da dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 2 sivil personelin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ patlamayÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼stlendi

Ä°ki buçuk ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lan DiyarbakÄ±r patlamasÄ±yla ilgili Reuters, saldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n üstlendiÄŸini son dakika olarak duyurdu. Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele birimlerinin bulunduÄŸu binaya tünel kazarak yerleÅŸtirilen yaklaÅŸÄ±k bir ton bomba, dün sabah saatlerinde infilak etmiÅŸti. Biri polisin ÅŸehit olduÄŸu, iki sivilin can verdiÄŸi patlamanÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu bugün Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu duyurmuÅŸtu.

 

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Ä°zmir'de tren hattÄ± iÃ§in yapÄ±lan bomba ihbarÄ± nedeniyle yolcular tahliye edildi

Ä°zmir'de AliaÄŸa-CumaovasÄ± tren hattÄ± iÃ§in bomba ihbarÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yolcular jandarma tarafÄ±ndan trenden tahliye edildi. SÃ¶z edilen paketin bomba olmamasÄ±nÄ±n Ã¼zerine seferler devam etmeye baÅŸladÄ±

diyarbakÄ±r patlama

DiyarbakÄ±r patlamasÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re DiyarbakÄ±r'da yaÅŸanan patlamayla ilgili yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

tekirdag patlama

Tekstil fabrikasÄ±nda patlama kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verildi

TekirdaÄŸ'da bulunan tekstil fabrikasÄ±nda patlama yaÅŸanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimyasal sÄ±zÄ±ntÄ± oluÅŸtu. BÃ¶lgede yayÄ±lan gaz nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ± alarm veriliyor