DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili kan donduran detay ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken saldÄ±rÄ±da 1 ton patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, BaÄŸlar ilçesindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ek binasÄ±na bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan 30 metre kazÄ±lan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton patlayÄ±cÄ± ile gerçekleÅŸtirildiÄŸini bildirdi.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, BaÄŸlar ilçesinde bulunan Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alan içerisindeki BakÄ±m-OnarÄ±m Åžube MüdürlüÄŸüne ait tamir atölyesinde dün saat 10.47'de nedeni henüz belli olmayan bir patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi, olayda 1 sivil personelin aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit düÅŸtüÄŸü, patlamanÄ±n ardÄ±ndan Valilikçe yapÄ±lan basÄ±n duyurusu ile bildirildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Patlama sonrasÄ± yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucunda enkaz altÄ±nda 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerince gerçekleÅŸtirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda saat 12.20'de enkaz altÄ±nda kalan 1 polis memuruna ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, polis memurunun hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve tedavi sonucu taburcu olduÄŸu bildirildi.

AFAD koordinesinde gerçekleÅŸtirilen ve uzun süre yapÄ±lan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altÄ±nda kalan sivil personele 17.50 sÄ±ralarÄ±nda, diÄŸer polis memuruna ise 23.15 sÄ±ralarÄ±nda ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, yaÅŸanan olay sonucunda biri polis, 2'si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelinin ÅŸehit düÅŸtüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.

Patlamada yaralanan biri polis, 3'ü sivil vatandaÅŸ olmak üzere 4 yaralÄ±nÄ±n tedavilerinin çeÅŸitli hastanelerde sürdüÄŸü ifade edilen açÄ±klamada, ÅŸunlara yer verildi:

"Konu ile ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Emniyet MüdürlüÄŸü ek birimlerinin bulunduÄŸu alana bitiÅŸik vaziyette bulunan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndan, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± tamir atölyesine doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 30 metre uzunluÄŸunda tünel kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yapÄ±lan kriminal inceleme sonucu RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton olduÄŸu deÄŸerlendirilen patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirildiÄŸi ve zaman ayarlÄ± düzenek ile patlamanÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay ile doÄŸrudan iliÅŸkisi olduÄŸu deÄŸerlendirilen 5 ÅŸüpheli yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, terörle mücadele kapsamÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ± ile terör örgütü ile iltisakÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve bugün saat 12.00 itibarÄ±yla 172 ÅŸüpheli daha gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžüphelilerin soruÅŸturma iÅŸlemleri devam etmektedir."

AçÄ±klamada, halkÄ±n huzur ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için terörle mücadeleye kararlÄ±lÄ±kla ve aralÄ±ksÄ±z devam edileceÄŸi vurgulandÄ±.