Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/04/2017 17:14

DÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek daÄŸÄ± yeniden Ã¶lÃ§Ã¼lecek iÅŸte nedeni

everest daÄŸÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek daÄŸÄ± olan Everest'in yÃ¼ksekliÄŸinin azaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Nepal'de yaÅŸanan depreminin hasar verdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek yeniden Ã¶lÃ§eceÄŸi sÃ¶yleniyor

2015 yÄ±lÄ±nda Nepal'de yaÅŸanan depremin verdiÄŸi hasardan dolayÄ±  Everest DaÄŸÄ±'nÄ±nnÄ±n yüksekliÄŸinin yeniden ölçüleceÄŸi açÄ±klandÄ±.Nepal'in baÅŸkenti Katmandu'da 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda meydana gelen 7.9 büyüklüÄŸündeki depremden dolayÄ± daÄŸÄ±n yüksekliÄŸinin deÄŸiÅŸip deÄŸiÅŸmediÄŸi yönündeki ÅŸüphelerin giderilmesi için tekrar ölçüleceÄŸi bildirildi. Hindistan ve Nepal hükümetinin ortak çalÄ±ÅŸma yürüteceÄŸi açÄ±klandÄ±.

 

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