Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/04/2017 13:47

ABD Suriye'nin kimyasal silah deposunu vurdu yÃ¼zlerce sivil Ã¶ldÃ¼

abd suriye

ABD, Suriye'nin kimyasal silah deposunu vurunca aralarÄ±nda Ã§oÄŸunun Ã§ocuk olduÄŸu yÃ¼zlerce sivil hayatÄ±nÄ± yitirdi

Rus haber ajansÄ± Sputnik'in haberine göre ABD, Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde kimyasal silah deposunu vurdu. Suriye ordusunun iddiasÄ±na göer saldÄ±rÄ±da yüzlerce sivil öldü. Suriye ordusundan yapÄ±lan açÄ±klamada, ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon güçlerinin, Deyr ez Zor kentindeki bir kimyasal silah deposuna yönelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu yüzlerce sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

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