Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/04/2017 18:05

Akdeniz'de facia 97 kiÅŸi boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ iddiasÄ±

gÃ¶Ã§men teknesi

AlÄ±nan son bilgiye gÃ¶re Akdeniz'de gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan teknenin battÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. 97 kiÅŸinin boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden endiÅŸeleniyor

Libya Sahil Güvenlik Sözcüsü Eyüp Gassim, AfrikalÄ± göçmenleri taÅŸÄ±yan ve Avrupa'ya giden teknenin, Akdeniz'de battÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teknede bulunan 97 kiÅŸinin boÄŸularak öldüÄŸünün sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Sahil güvenlik görevlilerinin sabah saatlerinde imdat çaÄŸrÄ±sÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gassim, kÄ±yÄ±dan 10 kilometre açÄ±kta 23 göçmenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Gassim, kayÄ±p 97 yolcu arasÄ±nda 15 kadÄ±n ve 5 çocuÄŸun olduÄŸunu sözlerine ekledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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