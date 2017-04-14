Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/04/2017 08:58

FlaÅŸ KKTC'de FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

KKTC

KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturulmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye’deki FethullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Polis Genel MüdürlüÄŸü (PGM) bünyesinde FETÖ soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüÄŸü bildirildi.Polis BasÄ±n SubaylÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan açÄ±klamada, “BazÄ± internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel MüdürlüÄŸü bünyesinde görevleri bazÄ± polis mensuplarÄ±nÄ±n, Türkiye’deki FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sorgulandÄ±ÄŸÄ± ve Polis Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Denetleme Kurulu tarafÄ±ndan ifadelerine baÅŸvurulduÄŸu haberleri yer almaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.

FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda teÅŸkilat bünyesinde idari bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, söz konusu soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hassasiyetle yürütüldüÄŸü belirtildi. 

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