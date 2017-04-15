Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/04/2017 21:33

Halep'te otobÃ¼s konvoyuna yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n bilanÃ§osu artÄ±yor

halep

Halep'te bugÃ¼n sivilleri taÅŸÄ±yan konvoya yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

Halep'te sivillerin tahliye edildiÄŸi otobüs konvoyuna düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ölü ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± arttÄ±. YaÅŸanan patlamada 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100'den fazla kiÅŸi ise yaralandÄ±.Yerel kaynaklar, patlamaya RaÅŸidin bölgesindeki bir benzin istasyonunda duran otobüslerin yakÄ±nÄ±nda bomba infilak ettiren bir intihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu bildirdi. Benzin istasyonunda duran otobüslerin, sivillerin tahliye edildiÄŸi Fua ve Kefraya kasabalarÄ±ndan geldiÄŸi belirtildi.Dün Fua ve Kefraya'dan 5 bin kiÅŸinin tahliye edilmesi için Halep'e 75 otobüslük bir konvoy ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Fua ve Kefrata'daki sivillerin tahliye edilmesi, Esad rejimi ile muhalifler arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n bir parçasÄ± olarak kabul edilmiÅŸti.

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