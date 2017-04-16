DiyarbakÄ±r'daki silahlÄ± kavgada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

DiyarbakÄ±r'Ä±n YabanardÄ± KÃ¶yÃ¼â€™ndeki kÃ¶y okulunda kurulan sandÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§Ä±kan kavga sonucunda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

YabanardÄ± köyünde halk oylamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla sandÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu YabanardÄ± Ä°lkokulu'nun önünde akraba olduklarÄ± bildirilen iki aile arasÄ±nda siyasi görüÅŸ farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesi üzerine Abdülrezzak (68), Åžeyhmus (32) ve Ä°dris YÄ±ldÄ±z silahla vurularak yaralandÄ±.Siverek Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Abdülrezzak ve Åžeyhmus YÄ±ldÄ±z müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDÄ°

ÅžanlÄ±urfa Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan Ä°dris YÄ±ldÄ±z’Ä±n da tüm müdahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi ile birlikte olayda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 3’e yükseldi.

BAKAN SOYLU'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, yaklaÅŸÄ±k 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimin nasÄ±l gittiÄŸini ve güvenliÄŸin hangi aÅŸamada olduÄŸunu ekran üzerinden takip ettiklerini bildirdi. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki Ä°stihbarat DeÄŸerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi'ndeki ekranlardan seçim güvenliÄŸine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ± izleyen ve yetkililerden bilgi alan Soylu, burada AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yurt genelinde huzur ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± için gereken tedbirleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Soylu, "YaklaÅŸÄ±k 2 bin 199 kamerayla Türkiye'de seçimlerin nasÄ±l gittiÄŸini ve güvenliÄŸin hangi aÅŸamada olduÄŸunu ekran üzerinden takip ediyoruz." dedi.

Ä°ki helikopterin de ayrÄ±ca havadan güvenlik saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 ilde helikopterlerin hazÄ±r beklediÄŸini vurgulayan Soylu, GüneydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu bölgelerinde bazÄ± yerlerde sandÄ±klarÄ±n da helikopterlerle taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Soylu, hem seçim anÄ±nda hem de seçim bittikten sonraki süreçte valilikler ve kolluk kuvvetleriyle geliÅŸmeleri deÄŸerlendirme halinde olacaklarÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸöyle devam etti:

DÄ°YARBAKIR'DAKÄ° KAVGA

"Åžu ana kadar bir iki yerde, özellikle GüneydoÄŸu'da iki yaralamalÄ±, bir de iki vefat içeren iki önemli silahlÄ± olay söz konusu oldu. Onlar da bu seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan kaynaklandÄ±. Birisi, toplu bir ÅŸekilde oy kullanmak isteyenlere müdahale etti oradaki vatandaÅŸ, o arada bir çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. DiÄŸerinde de yine buna benzer bir olay söz konusu oldu. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda birtakÄ±m asayiÅŸ olaylarÄ± var. Bu asayiÅŸ olaylarÄ±na da bakÄ±lÄ±yor. Yani seçim içi, seçim dÄ±ÅŸÄ± bütün olaylarÄ±n analizini burada deÄŸerlendiriyoruz. Bu merkezde UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bir arkadaÅŸ var, Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan da arkadaÅŸlar var. Onlar da kendi merkezlerinde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ama buradan da olaylarla ilgili deÄŸerlendirmeler karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak bu merkez içerisinde gerçekleÅŸtiriliyor."

Kaynak: Hürriyet