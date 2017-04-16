FlaÅŸ DoÄŸu'da oy verme iÅŸlemleri sona erdi

DoÄŸu illerde saat 07.00'da baÅŸlayan oy verme iÅŸlemleri saat 16.00 itibariyle sona erdi

Seçmenler AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GümüÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis’te 07.00’de sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Bu 32 ilde, saat 16.00 itibarÄ±yla oy verme iÅŸlemi tamamlandÄ± ve sandÄ±klar kapandÄ±.DiÄŸer illerde ise oy verme iÅŸlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.