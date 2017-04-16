YSK karar verdi yayÄ±n yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Saat 17.00'da sona eren oy verme iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±na yönelik yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± saat 18.01 itibarÄ±yla kaldÄ±rdÄ±.YSK'nÄ±n, oy verme iÅŸleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine, Anayasa ve seçim yasalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi yetkiye dayanarak yayÄ±n yasaÄŸÄ± süresinin saat 21.00'den 18.01'e çekilmesini uygun gördüÄŸü bildirildi. Bu nedenle seçim sonuçlarÄ±nÄ±n basÄ±n ve yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nca saat 18.01'den itibaren yayÄ±nlanabileceÄŸi belirtildi.