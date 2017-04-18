Ve ilk adÄ±m geldi HSYK'nÄ±n adÄ± deÄŸiÅŸiyor

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±yla birlikte HSYK ile ilgili Ã¶nemli bir karar alÄ±ndÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda ‘Evet’ kararÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 18 maddelik teklifteki düzenlemeler, yürürlük tarihlerine göre hayata geçirilecek. Halk oyuna sunularak kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± ‘Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun’unun yürürlüÄŸe girmesiyle en önemli düzenlemeler, Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) yaÅŸanacak.

12 Eylül 2010’da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±yla yapÄ±sÄ±, üye sayÄ±sÄ± ve seçim sisteminde köklü deÄŸiÅŸiklikler olan HSYK’da yine deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lacak. 2010’daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle HSYK’nÄ±n üye sayÄ±sÄ± 7’den 22’ye çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Genel Kurul ve üç daire ÅŸeklinde çalÄ±ÅŸmasÄ± benimsenmiÅŸti. Yeni düzenlemeyle ÅŸu anda 22 üyeden oluÅŸan ve üç daire halinde çalÄ±ÅŸan HSYK’nÄ±n adÄ± ‘Hâkimler ve SavcÄ±lar Kurulu’ (HSK) olacak, 13 üyeden oluÅŸacak ve iki daire halinde çalÄ±ÅŸacak. Kurulun baÅŸkanÄ± yine Adalet BakanÄ± olacak, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ±, kurulun doÄŸal üyesi sayÄ±lacak.

Kurul için 2010’daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±yla getirilen seçim sistemi de kaldÄ±rÄ±lacak. Kurulun üç üyesi, birinci sÄ±nÄ±f olup birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lmayÄ± gerektiren nitelikleri yitirmemiÅŸ adli yargÄ± hâkim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan, bir üyesi, birinci sÄ±nÄ±f olup birinci sÄ±nÄ±fa ayrÄ±lmayÄ± gerektiren nitelikleri yitirmemiÅŸ idari yargÄ± hâkim ve savcÄ±larÄ± arasÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ±nca, üç üyesi YargÄ±tay üyeleri, bir üyesi DanÄ±ÅŸtay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda görev yapan öÄŸretim üyeleri ile avukatlar arasÄ±ndan TBMM tarafÄ±ndan seçilecek. ÖÄŸretim üyeleri ile avukatlar arasÄ±ndan seçilen üyelerden en az birinin öÄŸretim üyesi ve en az birinin de avukat olmasÄ± zorunlu olacak. Üyeler 4 yÄ±l için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek. Kurul üyeliÄŸi seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasÄ±ndan önceki 30 günde yapÄ±lacak. Mevcut HSYK üyeleri, yeni üyelerin göreve baÅŸlayacaÄŸÄ± tarihe kadar görevlerine devam edecek ve yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalÄ±ÅŸacak. Anayasa’nÄ±n 159. maddesinde yapÄ±lan düzenlemeye göre HSYK üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecek ve bu kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten sonraki 40. günü takip eden iÅŸ günü görevlerine baÅŸlayacak.

7 kanundaki 144 madde

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda ‘Evet’ oyunun çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Bu kapsamda öncelikli olarak 7 kanundaki 144 maddede düzenlemeye gidilecek. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n partili olabilmesinin önü açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimi Kanunu’ndaki, “CumhurbaÅŸkanÄ± seçilenin, varsa partisi ile iliÅŸiÄŸi kesilir ve TBMM üyeliÄŸi sona erer” hükmünün de kanundan çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Askeri mahkemeler kalkacak

Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarih itibariyle Askeri YargÄ±tay, Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldÄ±rÄ±lacak. Yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde, Askeri YargÄ±tay ve Askeri Yüksek Ä°dare Mahkemesi’nin askeri hâkim sÄ±nÄ±fÄ±ndan baÅŸkan, baÅŸsavcÄ±, ikinci baÅŸkan ve üyeleriyle diÄŸer askeri hakimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ± dikkate alÄ±narak, HSK’ca adli veya idari yargÄ±da hâkim veya savcÄ± olarak atanabilecek.