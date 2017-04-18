Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/04/2017 10:21

FlaÅŸ Mehmet ÅžimÅŸek baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet Rusya'ya gidiyor

mehmet ÅŸimÅŸek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ve beraberindeki heyet, Rusya tarafÄ±ndan uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bugÃ¼n Moskova'ya gidecek

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, aralarÄ±nda Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin de bulunduÄŸu Türk heyeti, Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkady Dvorkovich ile görüÅŸecek.

Heyetler arasÄ± görüÅŸmelerde, yaÅŸ meyve ve sebze ithalatÄ±na uygulanan yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gündeme getirilecek. GörüÅŸmelerde ayrÄ±ca müteahhitlik baÅŸta olmak üzere sektör faaliyet yasaklarÄ± ile Türk iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, vize uygulamalarÄ±nda eskiye dönüÅŸün saÄŸlanmasÄ±, karayolu ulaÅŸtÄ±rmasÄ±ndaki kÄ±sÄ±tlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talepleri de iletilecek. 

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