Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopter hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± detay

Tunceli'de iÃ§inde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personel olan helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Helikopterle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter Tunceli'de görev uçuÅŸu sÄ±rasÄ±nda bugün saat 11.30'da telsiz temasÄ± kesildi. Helikopterde ilk bilgilere göre aralarÄ±nda hakim ve polislerin de bulunduÄŸu belirtildi. TSK tarafÄ±ndan yoÄŸun olarak kullanÄ±lan helikopter, bölgede emniyet teÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan da kullanÄ±lÄ±yor. Sikorsky Black Hawk, Sikorsky firmasÄ± tarafÄ±ndan üretilen askeri taÅŸÄ±ma ve saldÄ±rÄ± helikopteri olarak biliniyor.

PÄ°LOTLAR TARAFINDAN TASARLANDI

ABD'nin Vietnam tecrübesinden yola çÄ±karak pilotlar tarafÄ±ndan tasarlanan Sikorsky helikopteri ilk uçuÅŸunu 1970'lerde gerçekleÅŸtirdi. S-70 Sikorsky genel maksat helikopterleri; dört palli, iki motorlu, irtifa ve sÄ±caklÄ±k deÄŸerlerine baÄŸlÄ± olarak yaklaÅŸÄ±k 3500 kg. faydalÄ± yük veya 18 tam teçhizatlÄ± personel taÅŸÄ±ma kapasiteli, azami üç saat havada kalabilen, geliÅŸmiÅŸ seyrüsefer sistemleri ve kendini koruma sistemleri ile teçhiz edilmiÅŸ, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak askeri maksatlarla ve ayrÄ±ca yangÄ±nla mücadele, arama kurtarma, emniyet ve asayiÅŸ birimlerinin faaliyet alanlarÄ± ile diÄŸer sivil gereksinimleri karÅŸÄ±lamak üzere yaygÄ±n olarak kullanÄ±lÄ±yor.

BLACK HAWK GECE-GÜNDÜZ GÖREVDE

S-70 Sikorsky helikopterlerinin her türlü tehdit ortamÄ±nda görev yapabilmesi için, Gece GörüÅŸ GözlüÄŸü (GGG), INS,GPS, Ä±sÄ± ve radar güdümlü silahlara karÅŸÄ± ikaz ve önleme v.b sistemlerle donatÄ±ldÄ±. Helikopterlerdeki, muharebe sistemleri de EH'ten etkilenmiyecek ÅŸekilde geliÅŸtirildi. Böylece helikopterler kendi aralarÄ±nda ve komuta merkezleri ile kriptolu ve emniyetli muharebe imkanlarÄ±na kavuÅŸtu.