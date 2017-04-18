Kazanan taraf sevinemedi kaybeden taraf rejimin meÅŸrulaÅŸmasÄ±na engel olamadÄ±

Kazanan taraf, sevinemedi; kÄ±sa vadede istediÄŸini aldÄ± ama, geleceÄŸini garantileyemedi. Kaybeden taraf ise, yasadÄ±ÅŸÄ± bir rejimin meÅŸrulaÅŸmasÄ±na engel olamadÄ±, ama gelecekle ilgili umutlu Ã§Ä±ktÄ±. Metin ÅženergÃ¼Ã§ Avrupa Gazetesi iÃ§in yorumladÄ±

Siyaset ana renklerine dönüyor.Metin Åženergüç Avrupa Gazetesi için yorumladÄ±. Referandumun politik sonuçlarÄ±nÄ± kÄ±saca ÅŸöyle özetleyebiliriz: Kazanan taraf, sevinemedi; kÄ±sa vadede istediÄŸini aldÄ± ama, geleceÄŸini garantileyemedi. Kaybeden taraf ise, yasadÄ±ÅŸÄ± bir rejimin meÅŸrulaÅŸmasÄ±na engel olamadÄ±, ama gelecekle ilgili umutlu çÄ±ktÄ±. DiÄŸer bir deyiÅŸle, siyaset ana renklerini buldu. Åžimdi ise, bu ana renklerden hangilerinin birbirleriyle karÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ve geleceÄŸe nasÄ±l bir renk vereceÄŸi sorusu önümüzde duruyor.Åžimdi ne olacak? sorusunun, kurallarÄ±nÄ± iktidarÄ±n koyduÄŸu ve iÅŸine gelmediÄŸi zaman da deÄŸiÅŸtirdiÄŸi, kazananÄ±n önceden belli olduÄŸu, katÄ±lmakla 'oyun'a baÅŸtan onay verdiÄŸimiz referandum ertesinde, seçimlerle ilgili ÅŸaibeleri bir tarafa bÄ±rakÄ±rsak, (çünkü, "AtÄ± alan Üsküdar'Ä± geçti") AKP iktidarÄ± açÄ±sÄ±ndan yanÄ±tÄ± açÄ±k: Saray diktasÄ±, önümüzdeki dönemde anayasal düzenlemelerle hÄ±zla rejimi deÄŸiÅŸtirecek, yasadÄ±ÅŸÄ± rejimin yasal kÄ±lÄ±flarÄ±nÄ± hazÄ±rlayacak, toplum mühendisliÄŸinde yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ veya toplumsal tepkiler nedeniyle atamadÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± artÄ±k meclise bile sormadan atacak ve bu deÄŸiÅŸimlerin toplumda ortaya çÄ±karacaÄŸÄ± gerilimleri "yumuÅŸatmak" için de baskÄ±larÄ± artÄ±racaktÄ±r.

Paradoksal olarak, rejim karÅŸÄ±tÄ± güçlerin umudu tam da buradan kaynaklanÄ±yor: Yani, artÄ±k yönetenlerin, kaçÄ±nÄ±lmaz olarak, giderek derinleÅŸen bir yönetme sorunuyla karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ve diÄŸer yandan da, yönetilmek istemeyenlerin saflarÄ±nda, zorunlu bir yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±ndan.

Gönüllü birleÅŸmeyenleri faÅŸizm birleÅŸtirir

Referandum süreci Türkiye demokrasi güçleri için yaÅŸamsal bir deneyim oldu. Sapla saman açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ± ve çÄ±kÄ±yor.

* Referandum süreci ve sonuçlarÄ±, kimlik politikalarÄ±nÄ±n sadece iflasÄ±nÄ± deÄŸil, ne kadar tehlikeli olabileceÄŸini açÄ±kça gösterdi. Siyasal islam, tüm ülkeye kendi realitesini dayatarak, dolayÄ±sÄ±yla, diÄŸer kimlikleri dÄ±ÅŸlayarak, kimlikler üzerinden siyaset yapanlarÄ± da istemeden de olsa aynÄ± muhalif konumlarda birleÅŸtirdi.

SÄ±nÄ±fsal farklar üzerinden ortaya çÄ±kan maddi çeliÅŸkiler, kimlikler üzerinden kurulan fantezi toplum projelerinin geleceÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.

* FaÅŸizmin, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, tarihin kitaplarÄ± arasÄ±na gömülmediÄŸine, (ya da sadece apoletlilerden gelmediÄŸine!) onun her zaman soteda gözlerini açmak için uygun koÅŸullarÄ± beklediÄŸine ve toplumlarÄ±n en kÄ±rÄ±lgan anlarÄ±nda farklÄ± formlarda tekrar yaÅŸam bulduÄŸuna tanÄ±k olduk.

* Referandum süreci, en saÄŸdan en sola, farklÄ± kutuplarda yer alan, kültür ve kimlikleri bile (MHP tabanÄ± ve HDP gibi) aynÄ± hedefe kilitledi. Bir arada görünmenin verdiÄŸi utanmayla, herkesin 'hayÄ±r'Ä± ayrÄ±dÄ±r denmesine raÄŸmen, gerçekte referandum sürecinin açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±lÄ±klar deÄŸil, birlikteliklerdi; faÅŸizmin insanlarÄ± birleÅŸmeye zorlamasÄ±ydÄ±. Ve ideolojik anlamda da, demokrasinin olmadÄ±ÄŸÄ± bir yerde "özgürlükler" (kimlikler zemininde) savaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n verilemeyeceÄŸi gerçeÄŸiydi.

Büyük ÅŸehirlerdeki 'hayÄ±r' oranlarÄ±nÄ±n, genel seçimlerde AKP'nin aldÄ±ÄŸÄ± oy oranlarÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± bu gerçeÄŸin somut bir deliliydi. Åžehirlerde ortaya çÄ±kan toplumsal-sosyal ve kültürel yapÄ±lanmalarÄ±n (Toplumsal çeliÅŸkilerin daha net görülebildiÄŸi alanlar olarak) kimlikler üzerindeki etkisi bunun tipik bir örneÄŸi olarak sonuçlara yansÄ±dÄ±. Bir arada yaÅŸamanÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± 'sürtüÅŸme'lerin, kültürel farklÄ±lÄ±klarÄ±n, politik ortaklÄ±klarÄ±n önünde bir engel olmayacaÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

* 'Evet'i garantilemek için neredeyse kendini peygamber ilan eden bir "Reis" bile AKP sÄ±ralarÄ±nÄ± tam olarak konsolide edemedi. Siyasetin, dinin ötesinde bir ÅŸeyler içerdiÄŸini farketti bazÄ± AKP seçmeni.

* Tüm DNA benzerliklerine raÄŸmen MHP, Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n egosuyla paralel büyüyen politik hedeflerinin belirsizliÄŸine, bir de kendi yönetim sorunu (Bahçeli) eklenince daÄŸÄ±lma noktasÄ±na geldi. Devlet Bahçeli'nin dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir parti kurmak veya yeni bir lider bulma ikileminin de ötesinde, 'Yeni Türkiye'yle birlikte onlarÄ±n da politik hedeflerini gözden geçirmeleri kaçÄ±nÄ±lmaz bir gerçek oldu.

* Parti içindeki bazÄ± muhalif sesler hariç, her yediÄŸi tokattan sonra diÄŸer yanaÄŸÄ±nÄ± dönmeyi bir 'ilke', AKP iktidarÄ±nÄ±n her gerici adÄ±mÄ±ndan sonra bir önceki konumunu savunmayÄ± kendine 'strateji' edinmiÅŸ CHP, resmi yönetim ve politikalarÄ±nÄ±n nasÄ±rlanmÄ±ÅŸ unsurlarÄ±nÄ±n kesilip atÄ±lma zamanÄ± geldiÄŸi görüldü.

* Kürt halkÄ± içinde, sÄ±nÄ±r ötesinde Barzani ve içerde Hüda-Par gibi muhafazakar örgütlerin ve Osman Öcalan'Ä±n 'evet' kampanyalarÄ±na raÄŸmen 'hayÄ±r' eÄŸilimi öne geçti. Ancak, ihtiyatlÄ± ve utangaç bir 'hayÄ±r'dÄ± bu. Referandum bir genel seçim deÄŸildi; rejimin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, cumhuriyetin varlÄ±ÄŸÄ± oylandÄ±. Bu baÄŸlamda, 'hayÄ±r', güney-doÄŸuda istenilen, beklenen düzeyde 'kararlÄ±' deÄŸildi. Son altÄ± ayda Saray'Ä±n adamlarÄ±nÄ±n tanklarla girdiÄŸi, uçaklardan bombalar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yasal seçilmiÅŸ belediye baÅŸkan ve milletvekillerinin, parti yöneticilerinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir ve beldelerde 'hayÄ±r' oylarÄ±nÄ±n daha yüksek olmasÄ± beklentisi gerçekleÅŸmedi. 'Hendek savaÅŸlarÄ±'nda insanlar ölürken sessiz kalÄ±yorlar, diye eleÅŸtirdikleri batÄ±daki 'hayÄ±r' oranlarÄ±na ulaÅŸmakta bile zorlandÄ± bazÄ± doÄŸu illeri.

Bu eÄŸilimin arkasÄ±ndaki gerçek düÅŸünce 'hayÄ±r' oylarÄ±nda deÄŸil, 'evet' oylarÄ±nda kendini gösterdi. Kürtlerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± illerde, önceki seçimlerde AKP ve MHP oylarÄ±nÄ±n toplamÄ± üzerinde 'evet' çÄ±kmasÄ±, Kürtlerin hala, Kürt sorununu ancak Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n çözebileceÄŸine, baÅŸkanlÄ±k sisteminin kendilerine bölgesel özerklik getireceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± gösterdi. Bu eÄŸilim belki de, Saray'Ä±n burun farkÄ±yla ipi göÄŸüslemesine yardÄ±mcÄ± oldu.

UmalÄ±m ki, yaÅŸanan deneyim, Kürt halkÄ±na, etnik kökenlerinden kaynaklanan hak ve özgürlük savaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± da kapsayan bir üst siyasetin var olduÄŸunu göstersin. Bu temelde referandum süreci, HDP'nin önüne net bir ikilem koydu: ya Kürt sorununu, sÄ±nÄ±r ötesine, 'Pan-Kürdist' bir zemine ihraç eden ve bu uÄŸurda herkesle ittifak yapÄ±labilen PKK'nin etki altÄ±na girecek, ki bu önümüzdeki dönemde eyalet sisteminin gündeme gelmesini ve ülkeyi topyekün bir çatÄ±ÅŸma durumuna getirmesi sözkonusu, ya da çözümleri, tekrar ülke sÄ±nÄ±rlarÄ± içine taÅŸÄ±yÄ±p, Türkiye'deki demokrasi savaÅŸÄ±mÄ±na entegre olacak.

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BaÅŸkanlÄ±k anayasasÄ±na bÄ±çak sÄ±rtÄ±nda verilen onay, bu sistemin hayata geçirilmesinde ÅŸiddet ve baskÄ±yÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz kÄ±lÄ±yor. Ä°ktidarÄ±n kendini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmasÄ± görünüÅŸte güçlenmesinin, ama aynÄ± zamanda da kÄ±rÄ±lgan bir duruma gelmesinin koÅŸullarÄ±nÄ± yaratÄ±yor. Bu kÄ±rÄ±lganlÄ±k sadece iktidarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil; muhalefetin bu süreçten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± derslerle deÄŸiÅŸebilme yeteneÄŸini göstermesi bu kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ± derinleÅŸtirmesine de baÄŸlÄ±. Aksi takdirde iktidar, geçmiÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yine geçici müttefiklerle (sol-Liberaller, MHP örneÄŸinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi) engelleri aÅŸmayÄ± bilecektir.

Sonuç olarak, herkesin siyasi rengini açÄ±kça ortaya koyduÄŸu, koymasÄ± gerektiÄŸi bir döneme girdik. Türkiye'deki siyasi hareketleri renklerle tanÄ±mlarsak ÅŸöyle bir spektrum yaratabiliriz:

SarÄ±: 'Saray'Ä±n merkezinde olduÄŸu AKP iktidarÄ± ve MHP'nin destek veren kanadÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ±: CHP'den geleneksel sola kadar uzanan kesim.

Mavi: Kürt halkÄ±nÄ±n temsilcileri olan siyasi hareketler, HDP vb.

Ana renklerini bulan siyasetlerin hangi siyasetlerle birliktelik yapacaÄŸÄ± geleceÄŸin bürüneceÄŸini renkleri de belirleyecek: "sarÄ±" ve "mavi"nin karÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ortaya çÄ±kacak 'yeÅŸil', bir kabus yaratabilecekken, "kÄ±rmÄ±zÄ±" ve "mavi"nin karÄ±ÅŸmasÄ±yla 'mor', demokrasinin yolunu açabilir.

18.04.2017

Metin Åženergüç, Londra