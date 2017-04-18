AADDB, 'Buradan YSK'ya sesleniyoruz, Bu seÃ§im geÃ§ersizdir'

Avrupa AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce Dernekleri BirliÄŸi'nden sert aÃ§Ä±klama. 'Åžaibeli ve hak/hukuk ihlali olan halkoylamasÄ±.Bu iÅŸ burada bitmedi. Sonucu kesin olmayan, bÃ¼tÃ¼n devlet olanaklarÄ±nÄ± mobilize eden ve Ã¼Ã§ ay boyunca Ã¼lkemizin gÃ¼ndemini iÅŸgal eden halk oylamasÄ± dÃ¼n akÅŸam itibariyle sona ermiÅŸtir.'

Avrupa Atatürkçü DüÅŸünce Dernekleri BirliÄŸi'nden sert açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: "Åžaibeli ve hak/hukuk ihlali olan halkoylamasÄ±.Bütün Türkiye sevdalÄ±larÄ±na çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r! Bu iÅŸ burada bitmedi. Sonucu kesin olmayan, bütün devlet olanaklarÄ±nÄ± mobilize eden ve üç ay boyunca ülkemizin gündemini iÅŸgal eden halk oylamasÄ± dün akÅŸam itibariyle sona ermiÅŸtir.Buradan yetkili makamlara soruyoruz: Türkiyemizin ve bölgemizin önünde bir yÄ±ÄŸÄ±n çözüm bekleyen mesele varken bu kadar insan ve mal kaynaÄŸÄ±nÄ± tüketmeye deÄŸdi mi? Bu ÅŸanlÄ± milletin kaynaklarÄ±nÄ±n sadece bir kiÅŸiyi mutlu etmek için harcanmasÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸdÄ± mÄ±?Teröre karÅŸÄ± mücadele eden mehmetçiÄŸimizin motivasyonunu kÄ±rmaya deÄŸdi mi? "Milli birliÄŸimize ve dirliÄŸimize en çok ihtiyaç duyduÄŸumuz bu günlerde toplumu iki blok ÅŸeklinde bölmenin herhangi bir getirisi oldu mu?

YukarÄ±daki cevapsÄ±z sorularÄ±n hesabÄ±nÄ± nasÄ±l vereceksiniz?Buradan YSK'ya sesleniyoruz :Bu seçim geçersizdir!!Ä°ki buçuk milyona yakÄ±n pusula mühürsüz olduÄŸu için 198.madde dahilinde geçersizdir. Bunun en kÄ±sa zamanda aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz ve gerekenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Avrupa’daki vatanseverlerimiz bilmelidir ki, buradaki itirazlarÄ± yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz ve hukuk çerçevesinde bütün haklarÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z.Tarih, Nisan 2017 Referandumunu en adaletsiz oylama olarak kaydedecektir. Gözlemcilerin sunduÄŸu raporlar, adaletsiz yarÄ±ÅŸÄ±n bir örneÄŸi olarak ortadadÄ±r. AraÅŸtÄ±rmalara göre Mart 2017 'de TV'lerde konuÅŸan Evet Cephesi'nin toplam sayÄ±sÄ± 470 saat, HayÄ±r cephesine verilen saat ise 45 saattir. Seferber edilen hazine kaynaklarÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ± bu millete keseceklerdir. Buna raÄŸmen elinde hiç bir devlet imkanÄ± olmayan HayÄ±r'cÄ± taraf canla baÅŸla mücadele etmiÅŸtir. Meslek odalarÄ±mÄ±z, siyasi Partilerimiz, gençlik teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z , STK'lar , siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz kendi imkanlarÄ±nÄ± zorlayak milletimizi aydÄ±nlatmak için köy-köy, ilçe-ilçe, mahalle-mahalle dolaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. BaskÄ±lara ve sansürlere aldÄ±rmamÄ±ÅŸ, yolundan ÅŸaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸte bu Çelik irade bizleri kurtuluÅŸa ve iktidara taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Gönüllülerimiz sandÄ±klara muazzam bir dikkatle sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ÅŸanlÄ± millet bunun için küllerinden uyanacak ve birlik ve huzur içinde Türkiyemizin geleceÄŸini oluÅŸturacaktÄ±r.

"Büyük ÅŸehirlerde ve genç seçmenlerimizde hayÄ±r oylarÄ± aÄŸÄ±r baÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye'nin geleceÄŸi emin ellerdedir.Anayasalar, 50:50 gibi durumlarda kökten deÄŸiÅŸtirilemez.Her türlü seçim analizi gereklidir, her taraf günahÄ±nÄ± ve sevabÄ±nÄ± ortaya koymalÄ±dÄ±r ki, dürüstlük kazansÄ±n! Zeminimiz saÄŸlamdÄ±r. Bu topraklarda tek adam geleneÄŸi yoktur. Yine söylüyoruz: Milletimiz bu güzel vatanÄ± ne gericiliÄŸe, ne bölücülüÄŸe, ne emperyalizme ezdirecektir. ArtÄ±k ayrÄ± gayrÄ± demeden, Parti ayrÄ±ÅŸÄ±mÄ± yapmadan milli bir Blok ile kollarÄ±mÄ±zÄ± sÄ±vayarak saflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rma zamanÄ± gelmiÅŸtir. Avrupa Atatürkçü DüÅŸünce Dernekleri BirliÄŸi adÄ±na son aylarda mücadele eden bütün teÅŸkilatlarÄ±mÄ±za, üyelerimize, otobüs ve arabalarÄ± ile insanlarÄ± sandÄ±klara taÅŸÄ±yanlara, bizle omuz omuza mücadele eden dostlarÄ±mÄ±za teÅŸekkürü bir borç biliriz. Avrupa Atatürkçü DüÅŸünce Dernekleri BirliÄŸi"