Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterde bulunan kiÅŸilerin isimleri belli oldu

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterin iÃ§inde bulunan 12 kiÅŸinin kimliklerine ulaÅŸÄ±ldÄ±
Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkÄ±ytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurlarÄ± Ekrem Dereli, Sadettin Demir, CandaÅŸ Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleÅŸmeli pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu'nun olduÄŸu öÄŸrenildi.