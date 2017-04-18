Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterde bulunan kiÅŸilerin isimleri belli oldu

Avrupa AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce Dernekleri BirliÄŸi'nden sert aÃ§Ä±klama. 'Åžaibeli ve hak/hukuk ihlali olan halkoylamasÄ±.Bu iÅŸ burada bitmedi. Sonucu kesin olmayan, bÃ¼tÃ¼n devlet olanaklarÄ±nÄ± mobilize eden ve Ã¼Ã§ ay boyunca Ã¼lkemizin gÃ¼ndemini iÅŸgal eden halk oylamasÄ± dÃ¼n akÅŸam itibariyle sona ermiÅŸtir.'