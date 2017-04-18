Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/04/2017 16:13

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterde bulunan kiÅŸilerin isimleri belli oldu

tunceli

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterin iÃ§inde bulunan 12 kiÅŸinin kimliklerine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taÅŸÄ±yan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkÄ±ytan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurlarÄ± Ekrem Dereli, Sadettin Demir, CandaÅŸ Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleÅŸmeli pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu'nun olduÄŸu öÄŸrenildi.

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Tunceli ValiliÄŸi

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili valilikten son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±

Tunceli'den kalkan ve 10 dakika sonra radardan Ã§Ä±kan helikopterle ilgili Tunceli ValiliÄŸi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Avrupa Ataturkcu Dusunce Dernekleri Birligi

AADDB, 'Buradan YSK'ya sesleniyoruz, Bu seÃ§im geÃ§ersizdir'

Avrupa AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce Dernekleri BirliÄŸi'nden sert aÃ§Ä±klama. 'Åžaibeli ve hak/hukuk ihlali olan halkoylamasÄ±.Bu iÅŸ burada bitmedi. Sonucu kesin olmayan, bÃ¼tÃ¼n devlet olanaklarÄ±nÄ± mobilize eden ve Ã¼Ã§ ay boyunca Ã¼lkemizin gÃ¼ndemini iÅŸgal eden halk oylamasÄ± dÃ¼n akÅŸam itibariyle sona ermiÅŸtir.'

secimler

Kazanan taraf sevinemedi kaybeden taraf rejimin meÅŸrulaÅŸmasÄ±na engel olamadÄ±

Kazanan taraf, sevinemedi; kÄ±sa vadede istediÄŸini aldÄ± ama, geleceÄŸini garantileyemedi. Kaybeden taraf ise, yasadÄ±ÅŸÄ± bir rejimin meÅŸrulaÅŸmasÄ±na engel olamadÄ±, ama gelecekle ilgili umutlu Ã§Ä±ktÄ±. Metin ÅženergÃ¼Ã§ Avrupa Gazetesi iÃ§in yorumladÄ±