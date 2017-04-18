Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili valilikten son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±

Tunceli'den kalkan ve 10 dakika sonra radardan Ã§Ä±kan helikopterle ilgili Tunceli ValiliÄŸi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°çinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatÄ±n bulunduÄŸu helikopter, Tunceli'nin OvacÄ±k ilçesinde radardan kayboldu. Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile irtibat Tunceli'nin OvacÄ±k ilçesinde kesildi. Tunceli ValiliÄŸi, helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatÄ±n bulunduÄŸunu bildirdi. Valilik açÄ±klamasÄ±nda, "Helikopterin olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± düÅŸtüÄŸü deÄŸerlendirilmektedir" denildi.

VALÄ°LÄ°K'TEN Ä°LK AÇIKLAMA

Tunceli ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ÅŸekilde:"18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sÄ±ralarÄ±nda Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi polis helikopterinden kalkÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 dakika sonra sinyal alÄ±mÄ± kesilmiÅŸtir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± düÅŸtüÄŸü deÄŸerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayÄ±da arama kurtarma ekibi sevk edilmiÅŸ olup geliÅŸmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."DiyarbakÄ±r'dan kalkan helikopter ile, yoÄŸun sis ve yaÄŸmurun olduÄŸu OvacÄ±k'Ä±n Çambulak Mevkii'nde irtibat kesildiÄŸi belirtildi.