Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterden kurtulan olmadÄ± 12 ÅŸehit var

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen Kara Åžahin adlÄ± helikopterin iÃ§inde bulunan 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel hayatÄ±nÄ± yitirdi

Tunceli'deki helikopter kazasÄ±ndan acÄ± haber geldi. Helikopterde bulunan 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel olmak üzere 12 kiÅŸi ÅŸehit oldu. DiyarbakÄ±r'dan kalkan Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuÅŸu sÄ±rasÄ±nda saat 11.50'da telsiz temasÄ± kesildi. Tunceli ile OvacÄ±k arasÄ±nda irtibatÄ± kesilen helikopterde 7'si polis, 2'si hakim ve 3'ü personel olmak üzere 12 kiÅŸi vardÄ±. Helikopterdeki hakimlerin seçim kurulunda görevli olduÄŸu öÄŸrenildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan 2 askeri helikopter kaza bölgesine ulaÅŸtÄ±. Hemen ardÄ±ndan ise acÄ± haber geldi. Helikopterde bulunan 12 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu ifade edildi.