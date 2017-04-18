YSK'dan mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulalarÄ± kararÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK), 16 Nisan'da yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulalarÄ±nÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

YSK'nÄ±n internet sitesine konulan 560 sayÄ±lÄ± kararda, anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'nin ilgili hükümleri uyarÄ±nca, seçmenin 'yönetime katÄ±lma hakkÄ±nÄ±n özünü' ortadan kaldÄ±racak bir sonucun önüne geçmek için mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.

YSK'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Oy kullanma iÅŸleminin; oy güvenliÄŸini saÄŸlamaya yönelik ve sahte oy kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla getirilen kontrol mekanizmalarÄ±na uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulunca üretildiÄŸinden kuÅŸku bulunmayan oy pusulasÄ± ve zarf kullanÄ±larak gerçekleÅŸmesi halinde, sandÄ±k kurulunca mühürleme iÅŸleminin yapÄ±lmamasÄ± tek baÅŸÄ±na seçmenin oyunun geçersiz sayÄ±lmasÄ± için yeterli deÄŸildir.

"Aksine bir uygulama, bu hakkÄ± korumak için getirilen ve araç niteliÄŸinde olan usul kurallarÄ±ndan sadece birinin ihlalinin, hakkÄ±n özünü ortadan kaldÄ±racak ÅŸekilde uygulanmasÄ± sonucunu doÄŸurur ki; bu sonuç, beklenilen amaca aykÄ±rÄ±dÄ±r.

"Bu nedenledir ki, Yüksek Seçim Kurulunca geçmiÅŸ yÄ±llarda istikrarlÄ± olarak, Yüksek Kurul tarafÄ±ndan gönderildiÄŸinde ÅŸüphe bulunmayan hallerde, sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfÄ± ve oy pusulasÄ± ile seçmene kullandÄ±rÄ±lan oylarÄ±n geçerli olduÄŸu kabul edilmiÅŸtir."

YSK, oybirliÄŸiyle alÄ±nan kararÄ±n oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda "münferit de olsa bazÄ± sandÄ±klarda" filigranlÄ± oy zarf ve pusulalarÄ±nÄ±n mühürlenmeden seçmenlere verildiÄŸi yönündeki bilgilendirme üzerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Karar AKP'nin talebi üzerine, 40 dakikada alÄ±ndÄ±

YSK'nÄ±n kararÄ± Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AKP) temsilcisi RÄ±za Özel'in talebi üzerine alÄ±ndÄ±.

Kurulda dördü parti temsilcisi, 15 üye bulunuyor. YSK'da yalnÄ±zca parti temsilcisi olmayan 11 üyenin oy hakkÄ± bulunuyor. DiÄŸer dört üye ise görüÅŸmelere ve toplantÄ±lara katÄ±lÄ±p, itiraz ya da taleplerde bulunabiliyor ancak oy kullanamÄ±yor.

BBC Türkçe'ye konuyla ilgili bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi YakupoÄŸlu, kararÄ±n 40 dakikalÄ±k bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, BatÄ±'daki sandÄ±klarÄ±n kapanÄ±p, oy sayÄ±mÄ±na geçilmesine 10 dakika kala alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YakupoÄŸlu, kararÄ±n tam metninin birkaç gün sonra açÄ±klanmasÄ±nÄ±n normal olduÄŸunu ve geçmiÅŸte de alÄ±nan kararlarÄ±n önce baÅŸkanlÄ±k tarafÄ±ndan duyuru olarak, birkaç gün sonra da tam metin olarak ilan edildiÄŸini vurguladÄ±.