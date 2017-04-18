Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/04/2017 21:43

CHP GenÃ§lik KollarÄ±'ndan eÅŸ zamanlÄ± eylem yapma kararÄ±

chp

CHP GenÃ§lik KollarÄ±, referandumda yaÅŸanÄ±lan duruma karÅŸÄ±n sivil hareketleri baÅŸlatma kararÄ± aldÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik KollarÄ±'nÄ±n, il baÅŸkanlÄ±klarÄ±na sokak eylemleri düzenleme talimatÄ± verdiÄŸi iddia edildi. CHP Gençlik KollarÄ±nÄ±n, il baÅŸkanlÄ±klarÄ±na geçtiÄŸi metinde ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:"16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ±n sonucuna Yüksek Seçim Kurulu tarafÄ±ndan düÅŸürülen gölgeyi protesto etmek amacÄ±yla pek çok ÅŸehirde sivil giriÅŸimler olmaktadÄ±r. CHP Gençlkik KollarÄ± il örgütleri olarak hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± oluÅŸan halk direniÅŸinin destekçisi hatta örgütleyicisi olacaÄŸÄ±z.Bu sebeple bütün il örgütlerimiz, bölge sorumlularÄ± tarafÄ±ndan kendilerine bildirilen platform ismi ve meti,lerle, eÅŸ zamanlÄ± olarak ÅŸehir meydanlarÄ±nda eylem düzenleyecektir.Protestolar sÄ±rasÄ±nda hayÄ±r blogunu temsil eden flama ve dövizler dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir siyasi bayrak ve simge taÅŸÄ±nmamasÄ± kitlesillik anlamÄ±ndan daha uygun olacaktÄ±rGerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bölge sorumlusu MYK üyeleriyle korrdineli bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ±, aynÄ± bildirimin ilçe örgütlerine de gönderilmesini rica eder, iyi çalÄ±ÅŸmalar dileriz." Ä°l gençlik kollarÄ±na geçilen yazÄ±da; Gençlik KollarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Emre YÄ±lmaz ve Gençlik KollarÄ± Genel Sekreteri Genç Osman Killik'in imzasÄ± bulunuyor.

 

 

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