Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/04/2017 11:06

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Washington'a gidiyor

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± tebrik etmek iÃ§in aramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ErdoÄŸan Washingtonâ€™a resmi bir ziyarette bulunacak

Diplomatik kulislerde iki tarafÄ±n programÄ±nÄ±n uygun olmasÄ± halinde ziyaretin Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan önce gerçekleÅŸebileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

SURÄ°YE DE GÖRÜÅžÜLDÜ

ÇavuÅŸoÄŸlu-Tillerson görüÅŸmesinde bölgeler konular ve iÅŸbirliÄŸinin yanÄ±sÄ±ra Suriye konusu da aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ele alÄ±ndÄ±. Tillerson bir kez daha, Türkiye’nin DEAÅž terör örgütüne karÅŸÄ± baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Ä°ki bakanÄ±n görüÅŸmesinde Rakka’ya yönelik olasÄ± kapsamlÄ± bir operasyon da konuÅŸuldu. ÇavuÅŸoÄŸlu, Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye’nin bilinen pozisyonunu bir kez daha anlatarak, PYD/YPG güçleri ile birlikte hareket edilmesine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ä°ki taraf Esad’sÄ±z bir Suriye konusundaki görüÅŸ birliÄŸini de bir kez daha teyid etti.

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