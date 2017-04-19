TÃ¼rkiye'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

Hatay'da 9 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°talyan gazeteci ve belgeselci Gabriele De Grande bu akÅŸam aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacak

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ilgili yasalar çerçevesinde Del Grande’nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Ä°talyan ANSA haber ajansÄ±nÄ±n duyurduÄŸu habere göre, 9 Nisan’da gözaltÄ±na alÄ±nan Gabriele Del Grande, ilk kez bugün Yunanistan’da yaÅŸayan eÅŸi Alexandra D’Onofrio ve bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla telefonda konuÅŸturuldu.

HAKKINDA SUÇLAMA YOK

Durumunun iyi olduÄŸunu, ancak avukatlarla ya da herhangi birisiyle görüÅŸtürülmediÄŸini anlatan Del Grande, hakkÄ±nda bir suçlama da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu akÅŸam açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Del Grande eÅŸine, “Ä°yiyim, ancak kimseyi arayamÄ±yorum, telefonuma el kondu. Bana bir suçlama da yöneltilmedi. Åžu an telefonda konuÅŸurken de etrafÄ±mÄ± 4 polis sarmÄ±ÅŸ durumda. Bu akÅŸam açlÄ±k grevine baÅŸlÄ±yorum ve herkesi de haklarÄ±ma saygÄ± duyulmasÄ± için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

Belgelerinin kurallara uygun olduÄŸunu, ancak bir avukat seçme hakkÄ± bile verilmediÄŸini söyleyen Del Grande, “Bu durumun ne zaman sona ereceÄŸini de bana bildirmiyorlar. GözaltÄ±na alÄ±nmam, yaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸin içeriÄŸiyle ilgili. Bununla ilgili defalarca sorgulandÄ±m. Sizleri ancak günlerdir isyan etmemin sonucunda arayabiliyorum” diye konuÅŸtu.

Bir süre Hatay´daki bir geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra MuÄŸla’ya sevk edildiÄŸini anlatan 35 yaÅŸÄ±ndaki gazetecinin, geçen PerÅŸembe sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi bekleniyordu.

IÅžÄ°D’LE Ä°LGÄ°LÄ° KÄ°TAP YAZMAK Ä°ÇÄ°N TÜRKÄ°YE’YE GELDÄ°

Mülteci krizine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla bilinen Del Grande, Suriye’deki iç savaÅŸÄ± ve IÅžÄ°D terör örgütünün doÄŸuÅŸunu anlatacaÄŸÄ± yeni kitabÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma yapmak üzere 7 Nisan’da Türkiye’nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gitmiÅŸ, bundan iki gün sonra gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: DEL GRANDE’NÄ°N SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDÄ°YORUZ

Gabriele Del Grande´nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için yeterli çabayÄ± göstermemekle itham edilen Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gazetecinin durumunu büyük dikkatle takip ettiklerini ve ivedi bir sonuç elde etmek için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BakanlÄ±ktan salÄ± akÅŸamÄ± yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°talya’nÄ±n Türkiye’deki diplomatlarÄ±nÄ±n Del Grande’nin tutulduÄŸu merkeze gittiÄŸini, yakÄ±nlarÄ±nÄ± aramasÄ±nÄ±n da bu ÅŸekilde saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, yasalar çerçevesinde Del Grande’nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebinde de bulunuldu.

Kaynak: Sözcü