Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/04/2017 14:08

Halep'te korkunÃ§ manzara Foto muhabiri kamerasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ± aÄŸlamaya baÅŸladÄ±

halep

Suriye'nin Halep kentinde tahliye konvoyuyla gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Halep'te tahliye konvoyuna düzenlenen korkunç saldÄ±rÄ±yla ilgili yeni ayrÄ±ntÄ±lar ortaya çÄ±ktÄ±. 68'i çocuk 126 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±da Suriyeli savaÅŸ foto muhabiri Abd Alkader Habak bombalÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.  Habak taÅŸÄ±yabildiÄŸi kadar çocuÄŸu ambulanslara taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.Abd Alkader Habak uluslararasÄ± basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Çocuklar gözümün önünde ölüyordu. KameralarÄ±mÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±p meslektaÅŸlarÄ±mla yardÄ±ma koÅŸtuk. Orada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey kelimelerle tarif edilebilecek gibi deÄŸil." dedi.Habak'Ä±n meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan 7 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸu kucaÄŸÄ±nda ambulansa taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± anlar görüntülendi. Bir baÅŸka karede ise Habak yardÄ±m etmek için geç kaldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka çocuÄŸu gördü. CansÄ±z bedeni yerde öylece duran çocuÄŸun yanÄ±nda dizlerinin üzerine çöküp kalan fotoÄŸrafçÄ± aÄŸlamaya baÅŸladÄ±.

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