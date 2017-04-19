Gazeteci Ä°rfan DeÄŸirmenci'nin evine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

ÃœnlÃ¼ gazeteci referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra iÅŸinden kovulduktan sonra evine de silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunuldu
Referandumda kullanacaÄŸÄ± oyun rengini, meslek ilklerine aykÄ±rÄ± ÅŸekilde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Kanal D'deki iÅŸine son verilen gazeteci Ä°rfan DeÄŸirmenci, twitter hesabÄ±ndan evinin kurÅŸunlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°rfan DeÄŸirmenci olaya iliÅŸkin, ''Sabaha karÅŸÄ± evim kurÅŸunlandÄ±. Polis inceledi saÄŸolsun, zabÄ±t tutuldu. 'Serseri kurÅŸun' ihtimali üzerinde duruyorlar. Ä°yiyim. TelaÅŸlanmayÄ±n.'' ifadelerini kullandÄ±.