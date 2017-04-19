Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye tepki sÄ±rtÄ±mÄ±zdan bÄ±Ã§aklandÄ±k

Rusya TarÄ±m BakanÄ±, bazÄ± Rus tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilmesinin sÄ±nÄ±rlanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Rusya TarÄ±m BakanÄ± Aleksandr Tkaçev, Rusya hükümetinin Türkiyeden domates sevkiyatlarÄ±na izin vermeyi henüz planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiÄŸini bildirdi.Tkaçev Rossiya 24 TV kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hükümetin tavrÄ± olumsuz yönde. Türk üreticiler için domates pazarÄ±nÄ± açmayÄ± planlamÄ±yoruz. Her ÅŸeyden önce kendi üreticilerimizi destekleyeceÄŸiz ifadesini kullandÄ±.

SIRTIMIZDAN VURULDUK

Rus Bakan, buÄŸday baÅŸta olmak üzere Rus tarÄ±m ürünlerinin Türkiyeye sevkiyatÄ±na getirilen kÄ±sÄ±tlamalarÄ± sÄ±rtÄ±ndan vurulmak olarak adlandÄ±rdÄ±. Tkaçev, Biz bunu beklemiyorduk. Bununla bir anlamda sÄ±rtÄ±mÄ±zdan vurulduk. Rusya ve Türkiyenin iliÅŸkilerinin normale dönmesini çok istiyoruz dedi.

RusyanÄ±n Türkiyeye sevkiyatlar olmadan yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± söylemenin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyleyen Tkaçev, Yeni pazarlar bulacaÄŸÄ±z, ama ben mantÄ±ÄŸÄ±n üstün geleceÄŸinden eminim. Türkiye de Rus tahÄ±l ürünlerinin alÄ±mÄ±nda ilgili dedi.

RUS TARIMCILARIN KAYBI

Yerli üreticilerin Rus tarÄ±m ürünlerinin Türkiyeye sevkiyatlara getirilen kÄ±sÄ±tlamalardan kaybÄ±na deÄŸinen Tkaçev, Bu rakam herkes tarafÄ±ndan biliniyor, neredeyse 1,3-1,5 milyar dolar deÄŸerinde. Bu bizim için kötü ama kritik deÄŸil. Orta yol bulacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum diye konuÅŸtu.