Referandumda hayÄ±r diyenler sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ± polis 19 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Referandum oylamasÄ±nda hayÄ±r diyenler sokaÄŸa Ã§Ä±karak eylem yaptÄ±. KadÄ±kÃ¶y ve BeÅŸiktaÅŸ'ta yapÄ±lan eylemlerde polis, 19 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°stanbul polisi, gezi olaylarÄ±na benzer olaylar baÅŸlatmaya çalÄ±ÅŸarak, vatandaÅŸlarÄ± provoke edip referandumun iptal edilmesini amaçladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 19 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Konuya iliÅŸkin Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nden yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde gerçekleÅŸtirilen operasyona iliÅŸkin açÄ±klamada ÅŸöyle denildi; "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi sonucunda 16 Nisan Pazar günü yapÄ±lan halk oylamasÄ±ndan çÄ±kan 'Evet' kararÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek il genelinde gerçekleÅŸen protesto eylemlerinde gruplarÄ± provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri ile halkÄ± kin nefret ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, 2013 yÄ±lÄ±nda ülkemiz genelinde yaÅŸanan gezi olaylarÄ±na benzer olaylarÄ± baÅŸlatmaya çalÄ±ÅŸarak referandumun iptal/tekrar edilmesini saÄŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ÅŸahÄ±slara yönelik yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar doÄŸrultusunda 19 kiÅŸi yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."