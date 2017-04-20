Tunceli 12 ÅŸehidini sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±

Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterde Ã¶len 12 ÅŸehidin cenaze tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. TÃ¶rende acÄ±lÄ± anne ve babalarÄ±n duygusal anlarÄ± herkesi aÄŸlattÄ±

Tunceli'deki helikopter kazasÄ±nda ÅŸehit olan Hakim Onur Alan memleketi Ordu'da, ÅŸehit polis memuru CandaÅŸ Kaplan da Malatya'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Åžehit hakim Alan'Ä±n annesi Fatma Alan ve ÅŸehit polis Kaplan'Ä±n annesi Gülbahar Kaplan'Ä±n feryadÄ± yürek daÄŸladÄ±.

TABUTUNA SARILARAK RESMÄ°NÄ° ÖPÜP KOKLADI

Tunceli'deki helikopter kazasÄ±nda ÅŸehit olan 12 kiÅŸi memlektelerinde son yolculuÄŸa uÄŸurlanÄ±yor. Åžehit Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da topraÄŸa veriliyor. Dün ElazÄ±ÄŸ'da düzenlenen törenin ardÄ±ndan Samsun-ÇarÅŸamba HavaalanÄ±'na getirilen ÅŸehit hakim Onur Alan'Ä±n naaÅŸÄ±, Ordu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sabah morgdan alÄ±nan Alan'Ä±n naaÅŸÄ±, helallik alÄ±nmak üzere KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'ndeki baba ocaÄŸÄ±na getirildi. Onur Alan'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n getirilmesi sÄ±rasÄ±nda mahalle sakinleri gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. AcÄ±lÄ± anne Fatma Alan, sÄ±k sÄ±k oÄŸlunun tabutuna sarÄ±larak resmini öpüp kokladÄ±. Baba Mahmut Alan ise metanetini korumaya çalÄ±ÅŸÄ±rken zaman zaman gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

''YAVRUM SANA DOYAMADIM''

Tabuta sarÄ±lÄ±p aÄŸlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadÄ±m ah yavrum" diye gözyaÅŸÄ± döktü. Åžehit için helallik alÄ±ndÄ±ktan sonra tabutu tören mangasÄ± tarafÄ±ndan omuzlara alÄ±narak cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. Bu sÄ±rada ÅŸehidin ablasÄ± Pelin Åžahin de kardeÅŸinin tabutu altÄ±na girerek cenaze aracÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±. Dualar eÅŸliÄŸinde helallik alÄ±nan hakim Onur Alan'Ä±n naaÅŸÄ±, cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ± Ulu Cami'ye getirildi.

ÅžEHÄ°T POLÄ°S MALATYA'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Helikopter kazasÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru CandaÅŸ Kaplan memleketi Malatya'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Åžehit polis memuru Kaplan'Ä±n (26) cenazesi, Malatya Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan helallik alÄ±nmak üzere merkez Battalgazi ilçesi HacÄ± Abdi Mahallesi HancarlÄ± Sokak'taki babaevine getirildi. AkçadaÄŸ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olan ÅŸehidin babasÄ± Mustafa Kaplan, annesi Gülbahar ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde asker olarak vatani görevini yapan kardeÅŸi ÇaÄŸdaÅŸ Kaplan ile yakÄ±nlarÄ± tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü.