Ä°ki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi tarih belli oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rus lider Putin 3 MayÄ±s 2017 tarihinde bir araya gelecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 3 MayÄ±s’ta Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile görüÅŸme gerçekleÅŸtirecek.Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in basÄ±n sözcüsü Dimitri Peskov yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Vladimir Putin ve Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n telefon görüÅŸmesinde, yakÄ±n zamanda yüz yüze görüÅŸme konusunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Peskov, ErdoÄŸan’Ä±n Rusya’ya ziyaret olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili bir soru üzerine, “YakÄ±n bir zamanda temasa geçilebileceÄŸi, telefon görüÅŸmesinde ele alÄ±ndÄ±” dedi.