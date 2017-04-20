Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/04/2017 21:22

Ä°ki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi tarih belli oldu

erdoÄŸan ve putin

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rus lider Putin 3 MayÄ±s 2017 tarihinde bir araya gelecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 3 MayÄ±s’ta Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile görüÅŸme gerçekleÅŸtirecek.Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in basÄ±n sözcüsü Dimitri Peskov yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Vladimir Putin ve Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n telefon görüÅŸmesinde, yakÄ±n zamanda yüz yüze görüÅŸme konusunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Peskov, ErdoÄŸan’Ä±n Rusya’ya ziyaret olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili bir soru üzerine, “YakÄ±n bir zamanda temasa geçilebileceÄŸi, telefon görüÅŸmesinde ele alÄ±ndÄ±” dedi.

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