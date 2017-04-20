Referanduma yÃ¶nelik protestolar bugÃ¼n de devam etti

16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n sonucunu reddeden protestocular bugÃ¼n de sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

ProtestolarÄ±n odak noktasÄ±nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldÄ±ÄŸÄ± mühürsüz oylarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±na yönelik karar vardÄ±.Ä°stanbul'da BeÅŸiktaÅŸ ve KadÄ±köy protestolarÄ±n ana noktalarÄ±ydÄ±.KadÄ±köy'de Süreyya operasÄ± önünde toplanan protestocular 'HayÄ±r, BuradayÄ±z gitmiyoruz' ve 'HayÄ±r, Bitmedi, daha yeni baÅŸlÄ±yor' yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Kartal Heykeli önünde bir araya gelen yüzlerce kiÅŸi de "HayÄ±r kazandÄ±k" pankartÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

Denizli'de 'HayÄ±r Daha Bitmedi Platformu' üyesi yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi, temsili sandÄ±ÄŸa üzerinde 'HayÄ±r' yazÄ±lÄ± peçeteler atarak YSK'nÄ±n kararÄ±nÄ± protesto etti.

DoÄŸan Haber AjansÄ±'na (DHA) göre, eylemciler "YSK halka hesap verecek" ve "Åžirinler köyünü Gargamel mi yönetsin" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

Polis ekipleri, OHAL süresince protesto eylemlerinin izne tabi olduÄŸunu belirterek, eylemcilere daÄŸÄ±lmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

15 dakika boyunca tepkilerini dile getiren sloganlar atan grup, bir süre alkÄ±ÅŸlÄ± protestoda bulunduktan sonra daÄŸÄ±ldÄ±.

Zonguldak Demokrasi Platformu'nca düzenlenen eyleme katÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸi ise, 'Biz kazandÄ±k, Zonguldak HayÄ±r'Ä±na sahip çÄ±kÄ±yor' pankartÄ± açtÄ±.Platform adÄ±na açÄ±klama yapan EÄŸitim-Sen Zonguldak Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan YÄ±lmaz, "YSK tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, açÄ±kça yasayÄ± çiÄŸnemiÅŸtir. Yasa deÄŸiÅŸmedikçe hangi gerekçe ile olursa olsun, yasaya aykÄ±rÄ± hareket etmek suçtur. YSK mühürsüz zarflardan çÄ±kan oylarÄ± iptal etmeli, diÄŸer usulsüzlüklerin gereÄŸini yapmalÄ±dÄ±r. Bunca ÅŸaibeli durumdan sonra daha fazla gerginliÄŸe ve sorunlara yol açmadan, referandum iptal edilmelidir" dedi.

DHA'nÄ±n haberine göre, basÄ±n açÄ±klamasÄ± sÄ±rasÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. KalabalÄ±k, bir süre slogan attÄ±ktan sonra daÄŸÄ±ldÄ±.

Adana'da gençler, Atatürk ParkÄ±'nda bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Mersin'de de protesto gösterisi vardÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe