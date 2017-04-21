ÅžÄ±rnak'taki operasyonlarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

ÅžÄ±rnakta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik devam eden operasyon kapsamÄ±nda 29 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 29'a yükseldiÄŸi bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸundaki operasyonun kararlÄ±lÄ±kla sürdürüldüÄŸü belirtildi.Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, bu kapsamda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 29'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.