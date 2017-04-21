SuruÃ§'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeye Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶rist ilÃ§eye giremeden Ã¶ldÃ¼

Bir kadÄ±n terÃ¶ristin araca yÃ¼klediÄŸi bombayÄ± patlatmak iÃ§in SuruÃ§'a gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak polislerin fark etmesi sonucu kendini patlattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Akçakale istikametinden Suruç'a seyir eden 33 CFY 63 plakalÄ± beyaz bir otomobil ÅŸehir giriÅŸine 1 kilometre mesafede, polis ekiplerini görünce mezarlÄ±k yakÄ±nlarÄ±nda park etti.Åžüphelenen polislerin kendisini fark etmesi üzerine araçta bulunan kadÄ±n teröristin, araca yüklenen bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.KadÄ±n teröristin araç içerisinde öldüÄŸü belirtilirken, hedefinde ise 1 MayÄ±s ve 23 Nisan kutlamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra referandum protestosu yapan gruplarÄ±n olabileceÄŸi belirtildi.