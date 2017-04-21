Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/04/2017 18:21

SuruÃ§'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeye Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶rist ilÃ§eye giremeden Ã¶ldÃ¼

suruÃ§

Bir kadÄ±n terÃ¶ristin araca yÃ¼klediÄŸi bombayÄ± patlatmak iÃ§in SuruÃ§'a gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak polislerin fark etmesi sonucu kendini patlattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Akçakale istikametinden Suruç'a seyir eden 33 CFY 63 plakalÄ± beyaz bir otomobil ÅŸehir giriÅŸine 1 kilometre mesafede, polis ekiplerini görünce mezarlÄ±k yakÄ±nlarÄ±nda park etti.Åžüphelenen polislerin kendisini fark etmesi üzerine araçta bulunan kadÄ±n teröristin, araca yüklenen bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.KadÄ±n teröristin araç içerisinde öldüÄŸü belirtilirken, hedefinde ise 1 MayÄ±s ve 23 Nisan kutlamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra referandum protestosu yapan gruplarÄ±n olabileceÄŸi belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
CHP Meclis Ãœyesi Erkan KoÃ§ali

CHP Meclis Ãœyesi Erkan KoÃ§ali silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± Durumu kritik

CHP Meclis Ãœyesi Erkan KoÃ§ali alacak verecek davasÄ± yÃ¼zÃ¼nden yeÄŸeni tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

rusya

Rusya'dan TÃ¼rkiye hakkÄ±nda sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'nin o hamlesine karÅŸÄ± hiÃ§ bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

hava harekatÄ±

ÅžÄ±rnak'taki operasyonlarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

ÅžÄ±rnakta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik devam eden operasyon kapsamÄ±nda 29 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi