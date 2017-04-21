Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/04/2017 20:29

Reina katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

reina saldÄ±rÄ±

Reina katliamÄ±nÄ± planlayan Ã–zbek terÃ¶rist ABD tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan gece klubü Reina'ya yönelik yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan katliamÄ± planlayanlardan DEAÅž militanÄ± Abdurrahman Özbeki'yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriye'de öldürdüklerini duyurdu. Konuyla ilgili açÄ±klama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, Özbeki'nin DEAÅž lideri Ebubekir el-BaÄŸdadi'ye yakÄ±n olduÄŸunu, terör örgütünün dÄ±ÅŸ saldÄ±rÄ±larÄ±, yabancÄ± savaÅŸçÄ± ve finans kaynaklarÄ±ndan sorumlu liderlerinden biri olduÄŸunu söyledi. Thomas ÅŸunlarÄ± kaydetti: "6 Nisan'da ABD kuvvetlerinin Suriye'de DEAÅž yöneticisi Abdurrahman Özbeki'nin öldürmek üzere yaptÄ±ÄŸÄ± bir baskÄ±nda Özbeki'nin öldürüldüÄŸünü teyit ettik. Özbeki DEAÅž'Ä±n sözde halifesi Ebubekir El BaÄŸdadi'ye yakÄ±n isimlerden biriydi. DEAÅž'Ä±n yabancÄ± para ve savaÅŸçÄ± akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yöneten liderlerden biriydi. DEAÅž'Ä±n dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±nda da önemli rol oynayanlardan biriydi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde 39 masum sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yüksek profilli Ä°stanbul gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±."

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