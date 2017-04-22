ÅžÄ±rnak'taki operasyonlarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Bir kadÄ±n terÃ¶ristin araca yÃ¼klediÄŸi bombayÄ± patlatmak iÃ§in SuruÃ§'a gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak polislerin fark etmesi sonucu kendini patlattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±