ÅžÄ±rnak'taki operasyonlarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ± artÄ±yor

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 36'ya yükseldiÄŸi bildirildi.Valilik'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Uludere ilçesi NezirkÄ±na ve Kopki Tepe Üs Bölgeleri arasÄ±nda bugün 2 askeri ÅŸehit eden bölücü terör örgütü grubuna karÅŸÄ± devam ettirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.
AçÄ±klamada, 3 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi, bölgede operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.