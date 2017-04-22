Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/04/2017 08:34

ÅžÄ±rnak'taki operasyonlarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ± artÄ±yor

ÅŸÄ±rnak hava operasyonu

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

ÅžÄ±rnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 36'ya yükseldiÄŸi bildirildi.Valilik'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Uludere ilçesi NezirkÄ±na ve Kopki Tepe Üs Bölgeleri arasÄ±nda bugün 2 askeri ÅŸehit eden bölücü terör örgütü grubuna karÅŸÄ± devam ettirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, 3 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi, bölgede operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.

 
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