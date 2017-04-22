Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/04/2017 13:01

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Afganistan'daki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Afganistan'Ä±n Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehrindeki Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargahÄ±na yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ± neticesinde ilk belirlemelere göre 140 askerin ÅŸehit olduÄŸu ve çok sayÄ±da askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± büyük üzüntüyle öÄŸrenilmiÅŸtir. Bu hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en güçlü ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. Afgan Ulusal Ordusunun hayatÄ±nÄ± kaybeden mensuplarÄ±na Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±na acil ÅŸifa, kardeÅŸ Afgan halkÄ± ve hükümetine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesine yer verildi.AçÄ±klamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Afganistan ile dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdüreceÄŸi kaydedildi.

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