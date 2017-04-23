Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/04/2017 10:04

Mersin'de 23 Nisan kutlamalarÄ±na fÄ±rtÄ±na engeli Valilik erteledi

mersin

Mersin'de Meteoroloji'nin fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±na karÅŸÄ±n valilik 23 Nisan kutlamalarÄ±nÄ± ertelediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Mersin ValiliÄŸi, Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± üzerine kentte yapÄ±lacak olan 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiÄŸini açÄ±kladÄ±.Valilik'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "DoÄŸu Akdeniz Bölgesinde bu akÅŸam saatlerinden itibaren güney batÄ± yönlerden esmeye baÅŸlayacak rüzgârÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±n giderek artacaÄŸÄ± ve yarÄ±n tam fÄ±rtÄ±naya dönüÅŸeceÄŸi; hÄ±zÄ±nÄ±n zaman zaman 100 kilometreyi aÅŸacaÄŸÄ± belirtilmekte olup tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir.  Bu sebeple yarÄ±n kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda ilimizde düzenlenecek olan tören ve gösteriler, çelenk koyma töreni hariç, herhangi bir müessif olaya sebebiyet verilmemesi için ileriki bir tarihe ertelenmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.

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