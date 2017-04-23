Liderlerden 23 Nisan kutlama mesajlarÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile liderler mesaj yayÄ±mladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± ile ilgili bir mesaj yayÄ±mladÄ±. ErdoÄŸan mesajÄ±nda "Milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandÄ±.Türkiye Büyük Millet Meclisinin ( TBMM) 97'nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan ErdoÄŸan, bu müstesna günün, Türkiye, Türk milleti ve çocuklar için hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.Ä°stiklal Harbi'nin baÅŸkomutanÄ±, Cumhuriyetin banisi, TBMM'nin ilk BaÅŸkanÄ± Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm ÅŸehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan 1920'nin vatanÄ±n dört bir tarafÄ±nÄ±n iÅŸgal edildiÄŸi, milletin yok olmanÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸi hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden diriliÅŸinin, silkiniÅŸinin ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n timsali olduÄŸunu vurguladÄ±. GeleceÄŸin teminatÄ± çocuklarÄ±n, artÄ±k daha büyük, daha güçlü, daha zengin ve daha istikrarlÄ± Türkiye'de yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Kendi evlatlarÄ±mÄ±zla birlikte bölgemizin ve dünyanÄ±n tüm çocuklarÄ±na huzurlu ve müreffeh bir gelecek bÄ±rakmak için tüm gücümüzle çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüreceÄŸiz. 16 Nisan'da demokratik haklarÄ±nÄ± kullanarak, ülkemizin önünde yeni bir dönem açan milletimizin her bir ferdine teÅŸekkür ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatÄ±sÄ± altÄ±nda ülkemize hizmet etmiÅŸ tüm milletvekillerimize, milletimiz adÄ±na ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum. Tüm çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, tüm dünya çocuklarÄ±nÄ±n bu müstesna bayramÄ±nÄ± gönülden tebrik ediyorum."

BAÅžBAKAN BÄ°NALÄ° YILDIRIM'DAN 23 NÄ°SAN MESAJI

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± için attÄ±ÄŸÄ± kutlama tweet'inde, "23 Nisan, dünyanÄ±n çeÅŸitli yerlerinden gelen farklÄ± renk ve güzelliklerde çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik ÅŸölenidir.. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bÄ±rakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz.. 23 Nisan, TBMM'nin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± istiklal ve egemenlik günüdür. Her çocuk kalbinin, her çocuk ruhunun en büyük arzusu özgürlüktür." ifadelerini kullandÄ±.

KILIÇDAROÄžLU'NDAN 23 NÄ°SAN MESAJI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutluyor, egemenliÄŸin hiçbir zümre, çÄ±kar grubu, saray veya kiÅŸide deÄŸil millette olduÄŸu; çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸine adanmÄ±ÅŸ nice yÄ±llar diliyorum" dedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu mesajÄ±nda, "23 Nisan 1920, milletimizin azim ve kararlÄ±lÄ±kla egemenliÄŸini eline aldÄ±ÄŸÄ±; iÅŸgal ve tutsaklÄ±k zincirlerini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, kendi tarihini kendisinin yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlÄ± günün önemini, '23 Nisan Türkiye milli tarihinin baÅŸlangÄ±cÄ± ve yeni bir dönüm noktasÄ±dÄ±r. Bütün bir cihan-Ä± husumete karÅŸÄ± kÄ±yam eden Türkiye halkÄ±nÄ±n, Türkiye Büyük Millet Meclisini vücuda getirmek hususunda gösterdiÄŸi harikayÄ± ifade eder' vecizesiyle vurgular. Temsil ettiÄŸi bu deÄŸerlerle 23 Nisan, milletimizin özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±n müjdecisi, birlik ve bütünlüÄŸümüzün teminatÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸinin güvencesidir. Bu mirasÄ±n omuzlarÄ±mÄ±za yüklediÄŸi büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin timsali olduÄŸu milli egemenliÄŸe, demokrasiye ve Cumhuriyet'e sahip çÄ±kma göreviyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

"Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliÄŸini gasp etme giriÅŸimleri geçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lÄ±nacaktÄ±r" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Cumhuriyet Halk Partisi, tarihten aldÄ±ÄŸÄ± sorumlulukla, baÅŸta egemenlik olmak üzere milletimize ait olan tüm haklarÄ±n korunmasÄ± için bütün meÅŸru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduÄŸu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin haklarÄ± ve adaletin güvencesi olan hukuk devleti olacaktÄ±r. Bu düÅŸüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutluyor, egemenliÄŸin hiçbir zümre, çÄ±kar grubu, saray veya kiÅŸide deÄŸil millette olduÄŸu; çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸine adanmÄ±ÅŸ nice yÄ±llar diliyorum."