En gÃ¼zel ve en anlamlÄ± MiraÃ§ kandili mesajlarÄ±

Ellerin gÃ¼zel dilekler ve dualar iÃ§in aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bu anlamlÄ± gÃ¼nde sevdiklerinize ve bÃ¼yÃ¼klerinize MiraÃ§ Kandili mesajlarÄ± gÃ¶ndererek onlarÄ± sevindirebilirsiniz. Ä°ÅŸte o gÃ¼l kokan mesajlar

Peygamberimizin bütün insanlÄ±ÄŸÄ± temsilen Cenab-i Hakkin yüksek huzurana kabulü anlamÄ±na gelen Miraç Kandili'nde sevdiklerinize anlamlÄ± mesajlar gönderebilirsiniz. Kandil mesajlarÄ± için arayÄ±ÅŸ günün erken saatlerinden baÅŸladÄ±. Bu gece mübarek 3 Aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili idrak edilecek, ibadetlerle geçen gün içerisinde; dostlara, akrabalara ve sevgililere kandil mesajlarÄ±yla güzel dilekler iletilecek. Miraç bir yükseliÅŸtir, bütün süfli duygulardan, beÅŸeri hislerden ter temiz bir kulluÄŸa, en yüce mertebeye terakki ediÅŸtir. ResulullahÄ±n (a.s.m.) ÅŸahsÄ±nda insanlÄ±ÄŸÄ±n önüne açÄ±lmÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rsÄ±z bir terakki ufkudur.

MÄ°RAÇ KANDÄ°LÄ° MESAJLARI

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiÅŸinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yuvamÄ±za dolsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah"Ä±n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneÅŸiniz hiç solmasÄ±n, yüzünüz aydÄ±n olsun, kabriniz nur dolsun, makamÄ±nÄ±z Firdevs, dualarÄ±nÄ±z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

SofranÄ±z afiyetli, paranÄ±z bereketli, kararlarÄ±nÄ±z isabetli, yuvanÄ±z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sÄ±hhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaÅŸlarÄ±nÄ± bile tebessüme çevirsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±z kadar güzel, umudunuz yarÄ±n kadar yakÄ±n, yarÄ±nÄ±nÄ±z aÅŸkÄ±nÄ±z kadar mutlu, aÅŸkÄ±nÄ±z Miraç kadar mukaddes, dualarÄ±nÄ±z istediÄŸiniz gibi makbul olsun.

Bir damla umut serpilsin yüreÄŸine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarÄ±n kabul, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Gecenin güzel yüzü yüreÄŸine dokunsun, ÅŸeytan senden uzakta, melekler baÅŸucunda olsun, güneÅŸ öyle bir geceye doÄŸsun ki dualarÄ±n kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Tüm Ä°slam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarÄ±mÄ±zÄ±n kabul olmasÄ± dileÄŸiyle.. Herkese hayÄ±rlÄ± kandiller…

GüneÅŸ geçer gece gelir. YaÅŸam biter, ölüm gelir. UnutulduÄŸunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklÄ±nda ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakÄ±n olduÄŸu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayan, her ÅŸeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarÄ±mÄ±zÄ± kabul etsin.

Åžiddetin, kibirin, öfkenin yok olduÄŸu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun…

Ä°lahi Esintilerin kalpleri okÅŸadÄ±ÄŸÄ±, bir anÄ±n bir asra bedel olduÄŸu bu gece dualarda birleÅŸmek dileÄŸiyle, Kandilinizi KutlarÄ±m.

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. KainatÄ±n en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ÅŸekilde yaÅŸamayÄ± nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüreÄŸine, bin tatlÄ± mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualarÄ±n kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaÅŸlarÄ±nÄ± bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarÄ±ÅŸ ve yakarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Yüce Mevla'ya sunacaÄŸÄ± ve O'nun sonsuz affÄ±ndan, merhametinden, iyiliÄŸinden bol bol yararlanacaÄŸÄ± umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayÄ±rlÄ± olsun!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiÅŸinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yuvamÄ±za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.