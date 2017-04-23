YÄ±ldÄ±rÄ±m koltuÄŸunu devretti Ã–ÄŸrenci tekli eÄŸitim sistemini anlattÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m 23 Nisan'da Ã¶ÄŸrenciye koltuÄŸunu teslim etti. Ã–ÄŸrenci tekli eÄŸitim sistemiyle ilgili gelen soruyu cevapladÄ±

23 Nisan'Ä±n geleneksel devir teslim töreni BaÅŸbakanlÄ±kta gerçekleÅŸti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m koltuÄŸunu 5. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi YaÄŸÄ±z Keçe'ye devretti. Bakanlar da koltuklarÄ±nÄ± çocuklara devretti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sözü çocuklara bÄ±raktÄ±.

ÜLKEMÄ°ZÄ°N AYDINLIK GELECEÄžÄ°SÄ°NÄ°Z

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi: Sevgili çocuklar, her birinizi tek tek, sevgi ile selamlÄ±yorum. Gözlerinizden öpüyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±mÄ±z. Bugün ülkemizin her köÅŸesinde bu bayramÄ± kutlayan bütün çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gözlerinden öpüyorum, siz dünyamÄ±zÄ± güzelleÅŸtiren meleklersiniz, ülkemizin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸisiniz. Ä°nanÄ±yorum ki size 1001 renkli çiçekler olarak dünyaya baharÄ± yaÅŸatacaksÄ±nÄ±z.

BU TARÄ°HÄ°N ÇOCUKLARA Ä°LAN EDÄ°LMESÄ° RASTLANTI DEÄžÄ°L

Bu tarihin çocuklar için bayram olarak ilan edilmesi bir rastlantÄ± deÄŸildir. Ulusal egemenlik bir toplumun baÄŸÄ±msÄ±z olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayan en önemli husustur. 23 Nisan ulusal egemenliÄŸimize sahip çÄ±kma ve sürekli kÄ±lma meselesidir. Bu deÄŸerin evrenselliÄŸini göstermektedir.Ülkemizin bütün çocuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak isterdim ama bu mümkün deÄŸil.

BUGÜN SÄ°ZLER ANLATACAK BÄ°ZLER DÄ°NLEYECEÄžÄ°Z

Bugün söz sizde, sizler anlatacak bizler dinleyeceÄŸiz. Åžimdi vatandaÅŸ adÄ±na biz size sorular soracaÄŸÄ±z. NasÄ±l bir Türkiye hayaliniz var, gelecekte Türkiye'yi nasÄ±l görmek istiyorsunuz? Bugün içinde bulunduÄŸunu dünyaya nasÄ±l bir mesaj vermek istiyorsunuz?

BÜTÜN DÜNYA ÇOCUKLARINA MUTLU BÄ°R GELECEK Ä°STÄ°YORUM

KoltuÄŸu devralan Keçe ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

Bütün dünya çocuklarÄ±na mutlu bir gelecek istiyorum. 15 Temmuz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayÄ±rlÄ± bir ömür diliyorum."

5'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi YaÄŸÄ±z Keçe'ye 'küçük bakanlarÄ±n' sorduÄŸu sorular ÅŸöyle: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle 8 yÄ±l sonra bakan olabileceksiniz…? Mutluyuz, bu konu için mutluluk duyuyoruz. TeÅŸekkür ediyorum.Kabineye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kadÄ±n bakanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ görüyoruz. Hükümete bir tavsiyeniz var mÄ±? Var tabiki de, kadÄ±n bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n da artmasÄ± lazÄ±m. Ben memnuniyet duyarÄ±m, eminim sayÄ±n baÅŸbakanÄ±mÄ±z da memnuniyet duyar."

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bu memnuniyet verici. GeleceÄŸin Türkiye fotoÄŸrafÄ±nÄ± burada görüyoruz. Bize de bir mesaj verdiniz böylece.

TEKLÄ° EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ°

Tekli eÄŸitim sistemine geçilmesi iyi oldu. SabahçÄ± öÄŸrencilerimiz erken gidiyordu, öÄŸlenci öÄŸrencilerimiz de eve geç geliyordu.

4+4+4 sistemi sizce iyi oldu mu?

Bence iyi oldu.

Okullarda akÄ±llÄ± tahtanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerlere de tablet verilmeli. Siz ne düÅŸünüyorsunuz?

Ortaokullara da vereceÄŸiz. Bir yÄ±l içinde vereceÄŸiz.

BazÄ± okullar çok kiÅŸi oluyor. Mesela benim okulum 40 kiÅŸi. ÖÄŸretmenimiz ders yapmak zorlaÅŸÄ±yor.

Tekli eÄŸitim sistemine geçince bu kalkacak, okullarda daha az öÄŸrenci kalacak.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m:

Benim bakanlarÄ±m beni bu kadar sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor.

Bazen okullarda küçük kazalar olabiliyor. ÖÄŸrenciler aÄŸÄ±r yara alabiliyor. Bunun için ambulans çaÄŸrÄ±lÄ±yor. Fakat ambulans trafikte kalÄ±rsa kötü oluyor. Bunun için okullara küçük saÄŸlÄ±k odalarÄ± koyabilir miyiz?

Tabiki de daha uygun olur.