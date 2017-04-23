ErdoÄŸan'Ä±n yerine geÃ§en Ã¶ÄŸrenci genel baÅŸkanlÄ±k sorusunu bÃ¶yle yanÄ±tladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 23 Nisan kapsamÄ±nda koltuÄŸu 10 yaÅŸÄ±ndaki YiÄŸit TÃ¼rk'e devretti. TÃ¼rk, gazetecilerin genel baÅŸkanlÄ±k sorusunu cevaplandÄ±rdÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Külliye'de çocuklarÄ± kabul etti. ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu 4'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 10 yaÅŸÄ±ndaki YiÄŸit Türk'e bÄ±raktÄ±. Gazetecilerin YiÄŸit Türk'e, "16 Nisan Anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumu ile birlikte, partinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na dönmeyi düÅŸünüyor musunuz?" sorusu üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan cevap verdi. ErdoÄŸan, "Neden olmasÄ±n? Madem böyle bir hak veriliyor, neden olmasÄ±n" dedi.

ÜÇ KÄ°ÅžÄ°NÄ°N ELÄ°NÄ° ÖPECEKSÄ°NÄ°Z: BABA, ANNE, ÖÄžRETMEN

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar: "Bugün Gazi Meclis'imizin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±, kendi iradesiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± mücadelenin yÄ±ldönümüdür. Bizlere, milli irade ve demokrasi armaÄŸan eden 15 Temmuz ÅŸehitlerimizi rahmetle anÄ±yor, ÅŸehitlerimizin geride bÄ±raktÄ±klarÄ± çocuklarÄ±yla kardeÅŸ olduÄŸumuzu belirtmek istiyorum." "Sizler bizim geleceÄŸimizsiniz, güvencemizsiniz. YavrularÄ±mÄ±zla iftihar ediyorum. Her zaman söylerim, üç kiÅŸinin elini öpeceksiniz; baba, anne, öÄŸretmen."

"23 NÄ°SAN VE MÄ°RAÇ KANDÄ°LÄ°'NÄ° KUTLARIM"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± devralan YiÄŸit Türk 23 Nisan Çocuk BayramÄ±'nÄ±n dünyadaki tüm çocuklara armaÄŸan etti. YiÄŸit Türk, "Dünyada aç kalan, savaÅŸlarÄ±n ortasÄ±nda kalan tüm kardeÅŸlerimize seslenmek isterim. Tüm çocuklar bilsin ki, bizim kapÄ±mÄ±z herkese açÄ±ktÄ±r. Hem 23 Nisan'Ä± hem de Miraç Kandili'ni kutlarÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SORU & CEVAP

SORU: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi çocuklara ne getirecek? Telefon, televizyon, tablet konusunda ne diyorsunuz?

YÄ°ÄžÄ°T TÜRK:

Åžu an çocuklarda bahçeye çÄ±kÄ±p deÄŸil de telefona televizyona bakmayÄ± tercih ettikleri için bu yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey. BunlarÄ±n yerine bahçeye çÄ±kÄ±p oynayabilir. sosyalleÅŸebilirler. Bu daha iyi olur.

NÄ°YE OLMASIN

SORU:

Yeni sistemle size yeni haklar doÄŸurdu, genel baÅŸkan olmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?

YÄ°ÄžÄ°T TÜRK:

Niye olmasÄ±n?

ERDOÄžAN:

(Gülümseyerek) DediÄŸi gibi madem böyle bir hak verdi? Niye olmasÄ±n…