CumhurbaÅŸkanÄ± FransÄ±z siyaset bilimci hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± FransÄ±z siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulundu

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan suç duyurusunda Defarges'Ä±n Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesinde düzenlenen "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast ve fiili saldÄ±rÄ±" suçunu iÅŸlediÄŸi iddia edildi.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Hüseyin AydÄ±n, suç duyurusu dilekçesinde Defarges'Ä±n Türkiye'ye gelmesi durumunda akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesini istedi.

AydÄ±n, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerindeyse Defarges'Ä±n "PKK ve FETÖ baÅŸta olmak üzere terör örgütleriyle iliÅŸkisinin ve suikast talimatÄ±nÄ± kimlere verdiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep etti.Fransa UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi uzmanÄ± Philippe Moreau Defarges Fransa'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n referandum sonuçlarÄ±na yönelik hukuki itiraz yollarÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikten sonra "Ya iç savaÅŸ ya da söylenmesi zor bir hipotez, ErdoÄŸan'Ä±n öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastÄ± unutmayalÄ±m" demiÅŸti.

ProgramÄ±n sunucusunun suikastÄ± meÅŸru göstermeme uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Defarges yüz yÄ±llardÄ±r adil olmayan liderlerin suikast ile öldürüldüÄŸünü söylemiÅŸti.

Defarges daha sonra televizyondaki yorumlarÄ± nedeniyle özür dilemiÅŸti.