Ä°talyan gazeteci Gabriele Del Grandeden Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

Hatay'da 9 Nisan 2017 tarihinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°talyan gazeteci Gabriele Del Grande, Pazartesi sabahÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi

34 yaÅŸÄ±ndaki Del Grande'yi taÅŸÄ±yan uçak bu sabah yerel saatle 10.30'da (TSÄ° 11.30) Ä°talya'nÄ±n Bologna kentine indi.HavaalanÄ±nda Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve onlarca gazeteci tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Del Grande kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±.Ä°talyan gazeteci, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu, gözaltÄ±nda geçirdiÄŸi iki hafta boyunca kendisine saygÄ±lÄ± davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herhangi bir ÅŸiddete maruz kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Del Grande, nasÄ±l ve neden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sorularÄ±na cevap verirken, kendisini gözaltÄ±na alanlarÄ±n sivil giyimli olduÄŸunu, ancak gözaltÄ± sebebini halen bilmediÄŸini aktardÄ± ve ÅŸunlarÄ± ekledi:

"En büyük zorluk özgürlüÄŸümden mahrum edilmem oldu. Kimse bana saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmese de, ÅŸiddet uygulamasa da, kurumsal bir ÅŸiddetin kurbanÄ± oldum. BaÅŸÄ±ma gelenleri yasa dÄ±ÅŸÄ± addediyorum. Türkiye ve Ä°talya'daki avukatlarÄ±mÄ±z bu konuda harekete geçecekler, çünkü durum ÅŸu: Dost bir ülkede iÅŸini yapmakta olan bir gazeteci 14 gün boyunca özgürlüÄŸünden mahrum edildi."

"Ben bugün eve döndüm, serbestim. Fakat halen hapiste olan herkese, Türkiye ve dünyanÄ±n diÄŸer ülkelerinde, benimkinden çok daha kötü koÅŸullarda hapislerde tutulan tüm gazetecilere selamlarÄ±mÄ± gönderiyorum. Benim durumum çözüme kavuÅŸtu ama diÄŸerlerini de unutmayalÄ±m."

'AçlÄ±k grevinden sonra geri almam gereken kilolar var'

Gabriele Del Grande, kendisi için çaba gösteren Ä°talyan ve Türk makamlarÄ±na ise teÅŸekkür etti.

Del Grande, gazetecilerin "Åžimdi nereye gideceksin?" sorusuna da "Yemek yemeye... AçlÄ±k grevinden sonra geri almam gereken kilolar var" diye yanÄ±t verdi.

Alfano: Türkiye'deki prosedürlere uygundu

Del Grande'yi Bologna HavaalanÄ±'nda karÅŸÄ±layan Ä°talyan Bakan Alfano da baÅŸta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu olmak üzere Türk yetkililere teÅŸekkür etti.

Alfano, bu süreçte ÇavuÅŸoÄŸlu ile sürekli "Whatsapp ve telefonda görüÅŸtüklerini" belirtti.

Alfano, Ä°talya'da SalÄ± gününün Nazi iÅŸgalinden kurtuluÅŸun ve faÅŸist Mussolini rejiminin sona ermesinin kutlandÄ±ÄŸÄ± KurtuluÅŸ Günü olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "KurtuluÅŸ BayramÄ±'nÄ±n arifesinde bundan güzel bir haber olamazdÄ±" dedi.

Gazetecilerin, Del Grande'nin "ÅŸantaj" amacÄ±yla mÄ± gözaltÄ±nda tutulduÄŸunu sormasÄ± üzerine ise Alfano, "SaçmalamayÄ±n... Her ÅŸey onlarÄ±n (Türkiye'nin) prosedürlerine uygun olarak ilerledi" dedi

Alfano, günlerdir bu sonuç için "sessizce çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±" da söyledi.

Ä°talya'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve hükümete, Del Grande konusunda etkisiz kalma suçlamalarÄ± yöneltiliyordu. Alfano'nun Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na teÅŸekkür etmesine de tepkiler geldi.

"Türkiye'deki tutuklu gazetcileri unutmayalÄ±m"

Ä°talya'da hükümet ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Del Grande konusunda etkisiz kalmakla suçlanÄ±yordu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alfano'nun ÇavuÅŸoÄŸlu'na teÅŸekkür etmesine de tepkiler geldi.

Ä°talyan Solu partisi Genel Sekreteri Nicola Fratoianni, "Alfano, Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na teÅŸekkür ediyor. Yasa dÄ±ÅŸÄ± bir tutuklamanÄ±n ardÄ±ndan teÅŸekkür edilemez" dedi.

Fratoianni Twitter'da yazdÄ±ÄŸÄ± mesajda ayrÄ±ca, "Åžimdi ErdoÄŸan'Ä±n hapishanelerindeki muhalif milletvekillerini, gazetecileri, profesörleri, hakimleri, askerleri, Türkleri düÅŸünelim" ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani de Twitter'da, "Del Grande'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± güzel ama Türkiye'de haksÄ±z ÅŸekilde hapiste tutulan diÄŸer gazetecileri de unutmayalÄ±m" diye yazdÄ±.

Ä°talyan Gazeteciler SendikasÄ± (FNSI) BaÅŸkanÄ± Giuseppe Giulietti de, Gabriele Del Grande'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan memnun olduklarÄ±nÄ± söyledi ancak "Türkiye'de halen 150 kadar gazeteci ile yüzlerce muhalifin hapiste olduÄŸuna" dikkat çekti.

AçlÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±

Mültecilerle ilgili kitap, belgesel ve gazetecilik çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Gabriele Del Grande, Suriye savaÅŸÄ± ve Irak Åžam Ä°slam Devleti'nin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ± üzerine bir kitap yazmak için bölgede araÅŸtÄ±rma yapÄ±yordu.

7 Nisan'da Türkiye'ye giden Del Grande 9 Nisan'da Hatay'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan da MuÄŸla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmüÅŸtü.

48 saat içinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi beklenirken Del Grande, hakkÄ±nda resmi bir suçlama ya da kendisine ve avukatÄ±na iletilen idari gözetim kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n Geri Gönderme Merkezi'nde iki haftaya yakÄ±n bir süre tecritte tutulmuÅŸtu.

Ancak 9 gün sonra, 18 Nisan'da eÅŸini aramasÄ±na izin verilen Del Grande, hakkÄ±nda bir suçlamada bulunulmadan günlerce gözaltÄ±nda tecritte tutulmasÄ±nÄ± ve avukat, konsolosluk görevlileri ya da yakÄ±nlarÄ±yla görüÅŸmesine izin verilmemesini protesto amacÄ±yla açlÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Del Grande'nin bir avukat ve Ä°talya'nÄ±n Ä°zmir Konsolosu ile görüÅŸebilmesi de ancak 12 gün sonra mümkün olabilmiÅŸti. AvukatÄ± Taner KÄ±lÄ±ç, geçen Cuma günü görüÅŸtüÄŸü Gabriele Del Grande'nin "hukuk ve mantÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde" özgürlüÄŸünden alÄ±konulduÄŸunu söylemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe