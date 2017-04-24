SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan tekne battÄ± Ã¶lÃ¼ler var

Midilli AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan tekne battÄ±. Olay sonucunda 16 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ege Denizi'nde Midilli AdasÄ± açÄ±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 16 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Yunanistan Denizcilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye göre, arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda 16 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Cesetlerden 7'sinin Türk sahil güvenlik ekipleri tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ölen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda çocuk ve kadÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸu belirtiliyor. Teknede yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸinin olduÄŸu, ÅŸimdiye kadar biri hamile iki kadÄ±nÄ±n saÄŸ kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Öte yandan, kayÄ±p sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bulunmasÄ±na iliÅŸkin Avrupa BirliÄŸi (AB) sÄ±nÄ±r koruma ajansÄ± FRONTEX ekiplerinin de destek verdiÄŸi arama ve kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü ifade edildi.

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan açÄ±klama

Türk Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Çanakkale'nin Sivrice Burnu ve Midilli arasÄ±ndaki Türkiye'nin karasularÄ±nda gerçekleÅŸtirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 7 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AçÄ±klamada, arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopterinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da TCG Tuzla gemisi ile arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiÄŸi bildirildi.