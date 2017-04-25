AKPMâ€™de yapÄ±lacak TÃ¼rkiye oylamasÄ± AB'yle iliÅŸkileri olumsuz etkileyebilir

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin 13 yÄ±l Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± denetim sÃ¼recine geri dÃ¶nmesini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± oylayacak

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), bugün Türkiye’nin Avrupa’yla iliÅŸkileri açÄ±sÄ±ndan en kritik oylamalardan birine ev sahipliÄŸi yapacak. Türkiye’nin, sekiz yÄ±l kaldÄ±ktan sonra 2004’te, Avrupa BirliÄŸi’yle müzakerelere baÅŸlayabilmek için gerçekleÅŸtirdiÄŸi reformlar sayesinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± denetim sürecine yeniden dahil edilmesi gündemde.

ATMOSFER OLUMSUZ

Basit çoÄŸunlukla alÄ±nacak kararÄ±n aleyhte olmasÄ± ve Türkiye’nin denetime alÄ±nmasÄ± aynÄ± zamanda Türk demokrasisinin bir alt lige düÅŸmesi ve 13 yÄ±l

geriye dönüÅŸ anlamÄ±na gelecek.

Türkiye, denetim sürecine alÄ±nma sonucuyla karÅŸÄ±laÅŸmamak için diplomatik giriÅŸimlerini son ana kadar sürdürdü. AKPM kulislerinden gelen sinyaller, daha önce oylamalarÄ± erteletmeyi baÅŸararak zaman kazanan Türkiye’nin iÅŸinin bu kez çok daha zor olduÄŸuna son dakikada radikal bir geliÅŸme yaÅŸanmamasÄ± halinde oylamanÄ±n Ankara aleyhine sonuçlanacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. ZamanlamasÄ± açÄ±sÄ±ndan, 16 Nisan referandumuyla iliÅŸkiliymiÅŸ gibi görünmekle birlikte denetim için oylama aÅŸamasÄ±na gelinmesi yÄ±llara yayÄ±lan bir sürecin sonucu. Türkiye denetim sürecinden çÄ±karken kendisine verilen 12 maddelik reformlarÄ±n büyük bölümünü hayata geçirmedi. Son yÄ±llarda insan haklarÄ± ve hukukun üstünlüÄŸü alanÄ±nda yaÅŸanan olumsuz geliÅŸmelere Venedik Komisyonu’nun son raporunun ve AGÄ°T’in referanduma yönelik ön bulgularÄ±nÄ±n eklenmesi bu aÅŸamaya gelinmesi

sonucunu doÄŸurdu.

AB Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER ETKÄ°LENEBÄ°LÄ°R

Denetim süreci, Türkiye’nin AB ile müzakereleri yürütmek için gerekli olan Kopenhag kriterlerini yeterli düzeyde karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geleceÄŸinden Brüksel-Ankara hattÄ±nda da olumsuz etki yaratma riski taÅŸÄ±yor. Olumsuz bir karara Türkiye’nin vereceÄŸi tepki AKPM’deki en önemli soru iÅŸaretlerinden birini

oluÅŸturuyor. AKPM kanadÄ±, diyalog kanallarÄ±nÄ±n açÄ±k kalmasÄ±ndan yana. Türkiye’nin aralarÄ±nda heyet göndermeme ve bütçeye katkÄ±yÄ± düÅŸürmenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± opsiyonlar üzerinde durduÄŸu belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet