Trump'Ä±n 1915 olaylarÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya DÄ±ÅŸiÅŸlerinden tepki

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 1915 olaylarÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "1915 OlaylarÄ±" hakkÄ±nda 24 Nisan 2017 günü yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamadaki yanlÄ±ÅŸ bilgi ve tanÄ±mlamalarÄ±n, bazÄ± radikal Ermeni çevrelerin yÄ±llar içinde bu ülkede propaganda metotlarÄ±yla oluÅŸturduklarÄ± bilgi kirliliÄŸinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmektedir" dendi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca ABD'nin 'tek taraflÄ± tarih anlatÄ±larÄ±na itibar etmemesi' istendi.Trump açÄ±klamasÄ±nda 'soykÄ±rÄ±m' ifadesini kullanmamÄ±ÅŸ ve "1915 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun son yÄ±llarÄ±nda 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doÄŸru yürüdü" demiÅŸti.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer ise düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Türkiye'nin tepkisine yanÄ±t verdi ve "YapÄ±lan açÄ±klama önceki baÅŸkanlarÄ±n açÄ±klamalarÄ±yla uyumluydu" dedi.

Eski baÅŸkanlar Barack Obama ve George W Bush'un da 1915 olaylarÄ± için benzer bir dil kullandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Spicer, "Trump'Ä±n açÄ±klamasÄ± da aynÄ± çizgideydi" dedi.

Eski BaÅŸkan Barack Obama, baÅŸkan seçilmeden önce 1915 olaylarÄ±nÄ± 'soykÄ±rÄ±m' olarak tanÄ±yacaÄŸÄ± vaadinde bulunmui ancak iktidarda kaldÄ±ÄŸÄ± sekiz yÄ±l içerisinde bu vaadi yerine getirmemiÅŸti.

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