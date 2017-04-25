ABD ve Kuzey Kore birbirini askeri saldÄ±rÄ± konusunda uyardÄ±

ABD ve Kuzey Kore, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gerginlik ortamÄ± devam ederken askeri saldÄ±rÄ±larda bulunmama konusunda birbirini uyardÄ±

Kuzey Kore'nin resmi ajansÄ± KCNA'nÄ±n haberine göre, Savunma BakanÄ± Pak Yong-Sik, önemli bir toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD ve müttefiklerinden gelecek bir saldÄ±rÄ±ya etkili bir yanÄ±t verebilecek kapasiteye ÅŸimdiden sahip olduklarÄ±nÄ± ileri sürdü.Pak, "ABD'nin hem Asya-Pasifik'teki üslerini, hem de anavatanÄ±nÄ± vurabilecek nükleer silahlarÄ±mÄ±z platformlarÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lmayÄ± bekliyor." ifadesini kullandÄ±.

Kuzey Koreli bakan, kendilerine yönelik bir askeri tehdidin ortaya çÄ±kmasÄ± halinde, güçlü bir önleyici saldÄ±rÄ±yla düÅŸmanlarÄ±nÄ± "yeryüzünde sileceklerini" iddia etti.

"ABD çatÄ±ÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesindeki yayÄ±n organlarÄ±na verdiÄŸi mülakatlarda Kuzey Kore'nin Pasifik'teki herhangi bir Amerikan üssüne saldÄ±rmasÄ± veya kÄ±talararasÄ± füze denemesine giriÅŸmesi halinde askeri müdahale seçeneÄŸinin gündeme gelebileceÄŸini söyledi.Haley, Amerikan NBC televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda ise Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanma giriÅŸimlerinden vazgeçirme çabalarÄ±yla ilgili sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

ABD'nin hangi durumda ülkeye yönelik bir askeri müdahale seçeneÄŸini gündeme alacaÄŸÄ± sorusuna, "EÄŸer bir askeri üsse saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya bir kÄ±talararasÄ± füze denemesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görürsek, gereÄŸini yaparÄ±z." ÅŸeklinde cevaplayan Haley, ABD'nin çatÄ±ÅŸma arayÄ±ÅŸÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Kuzey Kore'nin buna sebep olacak bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± takdirde saldÄ±rÄ± düÅŸünmediklerini ifade etti.

Haley, "Peki bir nükleer deneme veya kÄ±talararasÄ± füze testi yapÄ±lÄ±rsa ne olur?" sorusuna, "O vakit baÅŸkan devreye girip ne yapÄ±lacaÄŸÄ±na karar verecektir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Pyonyang yönetimi, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r kÄ±talararasÄ± bir balistik füzeye yerleÅŸtirilebilecek nükleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± üretme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürütüyor. 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± nükleer denemelerinin beÅŸinci ve sonuncusunu 9 Eylül 2016'da yapan Kuzey Kore, henüz kÄ±talararasÄ± bir balistik füzeyi test etmedi.