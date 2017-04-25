Irak ve Suriye'deki terÃ¶r hedefleri tam isabetle vuruldu

TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyi ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki terÃ¶r hedeflerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK ve uzantÄ±larÄ±na yönelik Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± ile Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Karaçok DaÄŸÄ± bölgelerine düzenlenen hava harekatÄ±nda belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduÄŸu bildirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantÄ±larÄ± tarafÄ±ndan, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayÄ±cÄ± madde aktarÄ±lmasÄ± maksadÄ±yla özellikle son zamanlarda yoÄŸun bir ÅŸekilde kullanÄ±lmaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.

AçÄ±klamada, bu bölgelerden sÄ±zdÄ±rÄ±lan teröristler ile aktarÄ±lan silah ve malzemelerin, hudut karakollarÄ±na yönelik taciz ve saldÄ±rÄ±larda, son olarak da DiyarbakÄ±r'da tünel kazÄ±larak toplu yÄ±kÄ±m ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Söz konusu bölgelerin birer terör yuvasÄ± haline geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü tarafÄ±ndan yurt içinde kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularÄ±mÄ±zÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehit olmasÄ±na ve yaralanmasÄ±na sebep olan terör eylemlerinin gerçekleÅŸtirilmesinde ve desteklenmesinde kullanÄ±lan Irak kuzeyi/Sincar DaÄŸÄ±, Suriye kuzeydoÄŸusu/Karaçok DaÄŸÄ± bölgeleri tam anlamÄ±yla birer terör yuvasÄ±na dönüÅŸmüÅŸtür.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliÄŸine kasteden bu terör yuvalarÄ±nÄ±n yok edilmesi maksadÄ±yla uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar DaÄŸÄ± ve Suriye kuzeydoÄŸusu/Karaçok DaÄŸÄ± bölgelerine hava harekatÄ± icra edilmiÅŸ ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuÅŸtur."

TSK ve güvenlik güçlerinin tüm unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, bölücü terör örgütüne karÅŸÄ± gerek ülke sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde gerekse sÄ±nÄ±r ötesinde etkin ve kapsamlÄ± terörle mücadele harekatÄ±nÄ±n büyük bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla yürütüldüÄŸüne deÄŸinilen açÄ±klamada, operasyonlarÄ±n bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürüleceÄŸi ifade edildi.