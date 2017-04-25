FlaÅŸ Avrupa TÃ¼rkiye'yi 13 yÄ±l sonra siyasi denetime aldÄ±

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re TÃ¼rkiye 13 yÄ±l sonra yeniden siyasi denetime alÄ±ndÄ±

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik KurumlarÄ±n Ä°ÅŸleyiÅŸi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± denetim sürecine yeniden alÄ±nmasÄ±yla ilgili karar tasarÄ±sÄ±" onaylandÄ±. Türkiye'ye 35 maddeden oluÅŸan önerilerde bulunulan AKPM'nin bu kararÄ± ile, Türkiye denetim sürecinden çÄ±kartÄ±lÄ±p yeniden alÄ±nan ilk Avrupa ülkesi oldu.

AKPM'de onaylanan karar ile, Türkiye ile iÅŸ birliÄŸinin sürmesi için bu önerilerin yerine getirilmesi gerektiÄŸi vurgulanÄ±yor. AKPM Türkiye raportörleri EstonyalÄ± Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafÄ±ndan hazÄ±rlan raporda Türkiye, geçen yÄ±lki darbe giriÅŸiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatÄ±lan olaÄŸanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alÄ±nan kararlar ve uygulamalar eleÅŸtiriliyor ve Türkiye'de demokratik kurumlarÄ±n iÅŸleyiÅŸinin bozulduÄŸu belirtiliyor.

Avrupa'da insan haklarÄ± destekleme kuruluÅŸu Avrupa Konseyi'nin yürütme kolu olan AKPM'de 47 ülkeden 324 temsilci bulunuyor. AKPM'nin kuruluÅŸ amacÄ± "insan haklarÄ±, demokrasi ve hukukun üstünlüÄŸü desteklemek" olarak tanÄ±mlanÄ±yor.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: AKPM Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° YENÄ°DEN GÖZDEN GEÇÄ°RMEYE MECBUR KALACAÄžIZ

AKPM'nin kararÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan tepki geldi. DÄ±ÅŸiÅŸeri BakanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "AKPM'de izlenmesi gereken yerleÅŸik usüllerin dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi saiklerle alÄ±nan bu haksÄ±z kararÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Denetim kararÄ± Türkiye'nin darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüÄŸü yapÄ±cÄ± iÅŸbirliÄŸini de gözardÄ± etmiÅŸtir. Bu durum Türkiye'yi AKPM ile iliÅŸkilerini yeniden gözden geçirmeye mecbur bÄ±rakacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Kaynak: Hürriyet